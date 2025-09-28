تنش آبی بانه و آخرین تلاش های دولت برای رفع بحران

به گزارش کرد پرس، میزان بارش ها در بانه طی سال جاری بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این امر به طور مستقیم بر ذخایر سدهای عباس آباد و سبدلو، که منابع اصلی تأمین آب این شهر هستند، اثر گذاشته است و این کاهش ذخایر تا حدی است که در برخی مقاطع، آب شهری به طور میانگین روزانه تا ۱۸ ساعت قطع می شود.

برای برون رفت از این شرایط، دولت پروژه ای گسترده برای انتقال آب به بانه آغاز کرده است؛ طرحی که از تیرماه امسال کلید خورده و هم اکنون با سرعت در حال اجرا است.

این پروژه شامل ۲۹ کیلومتر خط انتقال، دو ایستگاه پمپاژ و سه مخزن ذخیره با لوله هایی به قطر ۷۰۰ میلی متر است که در فاز نخست، ۱۹ کیلومتر از مسیر تا گردنه خان تکمیل خواهد شد تا امکان رساندن آب به پشت تونل فراهم شود.

به گفته محمد رضایی، فرماندار شهرستان بانه، عملیات جوشکاری و لوله گذاری به صورت روزانه در چندین جبهه در حال انجام است و بخش عمده حفاری مسیر نیز به پایان رسیده است و پیمانکار موظف است پروژه را حداکثر تا پایان آبان ماه به بهره برداری برساند.

اعتبارات و چالش های مالی

برآورد اولیه اجرای این طرح حدود یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بود، اما با اصلاحات انجام شده، رقم مورد نیاز به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ تاکنون تنها حدود ۲۵ درصد از این اعتبار تخصیص یافته و بخش باقی مانده در حال طی مراحل اداری است؛ همین موضوع نگرانی هایی در خصوص کندی احتمالی روند کار ایجاد کرده است.

با این حال، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس بر پیگیری تأمین مالی این طرح تأکید کرده اند و بخشی از اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی و منابع مدیریت بحران پیش بینی شده است.

تمهیدات کوتاه مدت

فرماندار بانه با اشاره به کمبود منابع موجود، اعلام کرده است که آب فعلی تنها برای حدود دو ماه و نیم آینده کفایت می کند؛ در این فاصله، برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی، تانکرهای ۱۰ هزار لیتری در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد تا در صورت افت کیفیت یا کاهش ذخایر، آب شرب مردم از این طریق تأمین شود و همچنین برای مصارف بهداشتی و شست وشو، مخازن جانبی در سطح شهر تعبیه شده است.

کارشناسان آب منطقه ای کردستان معتقدند بانه به دلیل وابستگی شدید به منابع سطحی و فقدان چاه های تأثیرگذار، شرایطی به مراتب دشوارتر از سایر شهرستان های استان دارد. آنان تأکید می کنند که تنها راه حل پایدار برای رفع بحران این شهر، اجرای کامل پروژه انتقال آب و مدیریت بهینه مصرف است.

در صورت تحقق تخصیص کامل اعتبارات و تکمیل به موقع طرح، انتظار می رود مردم بانه بتوانند تا پایان سال جاری از آب پایدار و سالم برخوردار شوند؛ با این حال، تجربه سال های اخیر نشان می دهد که برای تضمین پایداری در بلندمدت، باید همزمان با اجرای پروژه های زیرساختی، الگوی مصرف آب نیز اصلاح شود.