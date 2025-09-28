واژگونی پژو ۲۰۶ در محور سنندج – دهگلان یک فوتی و ۷ مصدوم به جا گذاشت

به گزارش کرد پرس، پیام جلالی از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۴۰ محور سنندج – دهگلان خبر داد و گفت: این حادثه متاسفانه یک فوتی و هفت مصدوم برجای گذاشت.

وی اظهار کرد: تیم های امداد و نجات هلال احمر بلافاصله به محل اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را به اورژانس تحویل دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر پس از رسیدن به محل حادثه، ضمن انجام اقدامات اولیه، مصدومان را برای ادامه روند درمانی به نیروهای اورژانس تحویل دادند و همچنین عملیات رهاسازی توسط تیم تخصصی نجات انجام شد.

جلالی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی در سطح استان، از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث، با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و از تجمع در محل حادثه خودداری کنند تا روند امدادرسانی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.