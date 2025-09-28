پیشرفت نهایی دو ابرپروژه آبی در کردستان/تکمیل شبکه آبیاری و انتقال آب در دستور کار

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در پنجمین جلسه شورای فنی استان کردستان، گفت: استفاده اصولی از پایاب سدها علاوه بر تأمین آب کشاورزی می تواند به احیای منابع زیرزمینی، تثبیت اشتغال روستایی و کاهش تنش های آبی کمک کند.

وی با اشاره به پیشرفت طرح های شبکه آبیاری سد گاران، افزود: واحدهای عمرانی شماره یک و دو با سطح خالص یک هزار و ۹۰۰ هکتار ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ناحیه عمرانی شماره سه با یک هزار و ۶۶ هکتار نیز تا پایان آبان وارد مرحله تست و آبگیری می شود و همچنین تأمین آب یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنوب دریاچه زریبار نیز انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به سامانه انتقال آب از سد قوچم اشاره کرد و اظهار کرد: با هدف تأمین پایدار آب شرب و جلوگیری از افت سفره های زیرزمینی، انتقال آب به دهگلان، قروه و دزج در حال اجراست و شتاب در روند تکمیل این طرح ضروری است و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵، آب شرب سد قوچم به ورودی شهر قروه برسد.

حبیبی از واگذاری رسیدگی به دعاوی پیمانکاران و دستگاه های اجرایی در طرح های عمرانی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط از شورای عالی فنی کشور به شورای فنی استان خبر داد و ادامه داد: این تصمیم به تسریع در روند رسیدگی و کاهش بروکراسی کمک خواهد کرد.