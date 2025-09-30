به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با بیان اینکه فرهنگ و هنر نباید در حاشیه برنامهریزیها قرار بگیرد، تاکید کرد: اگر فرهنگ و هنر مورد توجه جدی قرار گیرد، علاوه بر ارتقای نگرش عمومی، زمینه امیدآفرینی در جامعه و افزایش نشاط بهویژه در میان نسل جوان فراهم میشود.
استاندار ایلام با انتقاد از کمتوجهی سینمای دفاع مقدس به نقش استان ایلام، یادآور شد: ایلام در دوران جنگ تحمیلی نقش جبهه میانی را ایفا کرد و خاطرات، وقایع و سوژههای ناب بسیاری از آن دوران باقی مانده است، اما این ظرفیت بزرگ تاکنون در تولیدات سینمای دفاع مقدس بهطور شایسته بازتاب نیافته و حق استان ادا نشده است.
کرمی بر لزوم ورود جدی فیلمسازان به حوزه اربعین نیز تأکید کرد و گفت: حضور انبوه زائران در مرز مهران و فضای معنوی این رویداد عظیم، سوژههای متنوع و بکری برای ساخت فیلمهای داستانی، کوتاه و مستند دارد و این حوزه نباید همانند سینمای دفاع مقدس از استان ایلام مغفول بماند و اگر امروز اقدام نکنیم، فردا فرصت از دست خواهد رفت.
وی با بیان اینکه تولید آثار فاخر سینمایی در حوزه دفاع مقدس و اربعین نیازمند همکاری جدی دستگاههای فرهنگی و هنری است، افزود: ظرفیتهای تبلیغاتی و رسانهای این دو موضوع بسیار گسترده است و با تولید فیلمهایی که کیفیت هنری و روایت قوی داشته باشند، میتوان پیامهای فرهنگی و اجتماعی ماندگاری را منتقل کرد.
استاندار ایلام خواستار تغییر رویکرد در حوزه سینمای استان شد و گفت: باید از صرف برگزاری نشستها و بیان مشکلات عبور کنیم و وارد مرحله اجرا و عمل شویم، تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور دستگاههای مسئول، هنرمندان و صاحبان ایده، میتواند مسیر تولید آثار بلند، کوتاه و مستند را در استان تسهیل کند.
وی همچنین با انتقاد از طولانی شدن روند ساخت و تکمیل سینماهای «قدس» و «امید» در ایلام، از فرماندار ایلام و مدیران مسئول این پروژهها خواست جلسهای فوری تشکیل دهند و ضمن بررسی مشکلات، زمانبندی مشخص برای تکمیل آنها ارائه کنند.
در این نشست، نبود زیرساختهای فنی و تخصصی فیلمسازی، ورود بیرویه افراد فاقد دانش و تجربه به این عرصه، کمبود همکاری مسئولان با فیلمسازان، فقدان سالن سینماهای فعال در استان و نبود تخصیص اعتبار مالی کافی به پروژههای فرهنگی، از مهمترین چالشهای سینمای ایلام عنوان شد.
شرکتکنندگان در این نشست تأکید کردند که ایلام باوجود برخورداری از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و مذهبی منحصر به فرد، بهویژه در حوزه دفاع مقدس و اربعین، نیازمند برنامهریزی منسجم و حمایت همهجانبه برای تبدیل این ظرفیتها به آثار هنری و سینمایی شاخص است.
