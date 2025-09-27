پیام سازمان جهانی گردشگری به مناسبت روز جهانی گردشگری

به گزارش خبرنگار کردپرس، از سال ۱۹۸۰ سازمان ملل ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری نامگذاری کرده و همه ساله این روز را جشن می گیرد. هدف از گرامیداشت چنین روزی؛ بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تأثیر گردشگری بر ارزش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است.
همه ساله در گرامیداشت روز جهانی گردشگری موضوعی محوری انتخاب می شود و موضوع امسال «گردشگری و تحول پایدار» در نظر گرفته شده است. در همین راستا سازمان جهانی گردشگری در یادداشتی مفهومی به اهمیت گردشگری در توسعه و تحول پایدار پرداخته است.
آن طور که سازمان جهانی گردشگری عنوان کرده «روز جهانی گردشگری ۲۰۲۵ بر پتانسیل تحولآفرین گردشگری به عنوان عاملی برای تغییر مثبت تأکید میکند. با این حال، تحقق این پتانسیل، چیزی بیش از رشد صرف را میطلبد. این امر مستلزم حکمرانی خوب، برنامهریزی استراتژیک، نظارت قوی و تعیین اولویتهای روشن است که با اهداف پایداری بلندمدت همسو باشد.
گردشگری چیزی بیش از یک بخش اقتصادی است، بلکه کاتالیزوری برای پیشرفت اجتماعی، ارائه آموزش، اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید برای همه است. برای دستیابی به این مزایا، رویکردی آگاهانه و فراگیر ضروری است، رویکردی که پایداری، تابآوری و عدالت اجتماعی را در هسته توسعه و تصمیمگیری گردشگری قرار دهد.
تحول گردشگری پایدار باید با حکمرانی مؤثر و برنامهریزی مردممحور آغاز شود. سرمایهگذاری در آموزش و مهارتها به ویژه برای جوانان، زنان و جوامع در معرض خطر محرومیت، بسیار مهم است. با وجود پتانسیل رشد گردشگری، تقریباً نیمی از جوانان در مقاصد نوظهور فاقد آموزش کافی برای مشارکت مؤثر هستند. برای پر کردن این شکاف، دولتها و ذینفعان باید برنامههای آموزشی و حرفهای با کیفیت بالا و در دسترس را در اولویت قرار دهند. این برنامهها باید متناسب با نیازهای در حال تحول بخش گردشگری تنظیم شوند و افراد را برای پیشرفت و مشارکت معنادار در پیشرفت جمعی ما توانمند سازند.
گردشگری همچنین باید با نوآوری استراتژیک و کارآفرینی مسئولانه تقویت شود. دیجیتالی شدن و مدلهای کسبوکار نوآورانه فرصتهای عظیمی را ارائه میدهند. بنابراین، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و استارتاپها، به ویژه آن هایی که توسط زنان و جوانان هدایت میشوند، میتواند به طور قابل توجهی به رفاه فراگیر و تنوع اقتصادی پایدار کمک کند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاریهای پایدار هم اهرمی قدرتمند برای تحول هستند. بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، این بخش بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبز را جذب کرد که نشاندهنده ۱۲۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری است. با این حال، سرمایهگذاریها باید منافع بلندمدت جامعه، ایجاد تابآوری و اقدامات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. سرمایهگذاریها باید هوشمندانهتر و پایدارتر باشند. با هدایت اصول گردشگری سازمان ملل متحد در مورد سرمایهگذاری پایدار در گردشگری، ذینفعان دولتی و خصوصی باید برای همسو کردن رشد با اهداف اقلیمی، تأثیر اجتماعی و نوآوری همکاری کنند.
مدیریت مسئولانه منابع طبیعی یکی دیگر از عناصر اصلی است. ذینفعان گردشگری باید با کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانهای، حفظ تنوع زیستی و سرمایهگذاری در زیرساختهای انعطافپذیر برای حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستمهایمان و تضمین دسترسی به منابع برای نسلهای آینده، به طور فعال به تأثیر خود بپردازند.
این روز جهانی گردشگری فراخوانی روشن و فوری را مطرح میکند: بیایید متعهد شویم که گردشگری را به بستری برای تحول سیستماتیک و پایدار تبدیل کنیم، تحولی که با حاکمیت مؤثر، برنامهریزی استراتژیک، نظارت دقیق و اولویتهای جمعی روشن هدایت میشود.
گردشگری نه تنها پتانسیل ایجاد صلح، بلکه پتانسیل توانمندسازی، بازسازی و تحول پایدار جهان ما را هم دارد. زمان اقدام اکنون است. بیایید پتانسیل کامل گردشگری را برای ساختن آیندهای پایدارتر، فراگیرتر و انعطافپذیرتر برای همه درک کنیم»./
