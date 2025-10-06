استاندار کردستان: ایران به دنبال گسترش روابط بازرگانی خود با اقلیم کردستان است

به گزارش کردپرس، آرش لهونی،‌ استاندار کردستان به تلویزیون کوردستان۲۴ گفت: ساکنان مناطق مرزی استان کردستان در سال جاری می‌توانند به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار، کالا از اقلیم کردستان وارد کنند بدون اینکه مالیات و گمرک پرداخت کنند.



او افزود: دولت ایران می‌خواهد به روابط بازرگانی خود با اقلیم کردستان توسعه بدهد و در این راستا تسهیلات بسیاری برای بازرگانان دو طرف فراهم کرده است.



در ماه مه سال جاری هیئتی از اقلیم کردستان در چارچوب سومین دیدار استان‌های هم‌مرز به سنندج رفت و با استاندارهای (آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه) دیدار کرد، در این دیدار تقویت روابط بارزگانی، فرهنگی و روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.