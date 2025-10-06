استاندار کردستان: ایران به دنبال گسترش روابط بازرگانی خود با اقلیم کردستان است

به گزارش کردپرس، آرش لهونی، استاندار کردستان به تلویزیون کوردستان۲۴ گفت: ساکنان مناطق مرزی استان کردستان در سال جاری میتوانند به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار، کالا از اقلیم کردستان وارد کنند بدون اینکه مالیات و گمرک پرداخت کنند.
او افزود: دولت ایران میخواهد به روابط بازرگانی خود با اقلیم کردستان توسعه بدهد و در این راستا تسهیلات بسیاری برای بازرگانان دو طرف فراهم کرده است.
در ماه مه سال جاری هیئتی از اقلیم کردستان در چارچوب سومین دیدار استانهای هممرز به سنندج رفت و با استاندارهای (آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه) دیدار کرد، در این دیدار تقویت روابط بارزگانی، فرهنگی و روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- استاندار کردستان گفت که ساکنان مناطق مرزی استان میتوانند بدون پرداخت مالیات در سال جاری به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار، کالا از اقلیم کردستان وارد کنند.
به گزارش کردپرس، آرش لهونی، استاندار کردستان به تلویزیون کوردستان۲۴ گفت: ساکنان مناطق مرزی استان کردستان در سال جاری میتوانند به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار، کالا از اقلیم کردستان وارد کنند بدون اینکه مالیات و گمرک پرداخت کنند.
نظر شما