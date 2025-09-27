عملیات گسترده ژاندارمری در ۳۰ استان؛ ۱۴۴ مخفیگاه PKK منهدم و مقادیر زیادی سلاح کشف شد

به گزارش کردپرس، علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه مجازی «NSosyal» از نتایج عملیاتهای ششماهه ژاندارمری خبر داد. به گفته او، نیروهای تحت فرمانش در ژاندارمری در طول این مدت در ۳۰ استان کشور موفق به شناسایی و انهدام ۱۴۴ تونل، سوله و پناهگاه متعلق به گروههای مسلح غیر قانونی (PKK) شدند. یرلی کایا افزود: «در همین بازه زمانی، ۱۸ نفر از اعضای گروههای تروریستی خود را تسلیم کردند.»
او با اشاره به جزئیات کشفیات، اعلام کرد: «در این عملیاتها در مجموع ۱۷۴ نارنجک، ۱۱۹ قبضه سلاح بلند، ۵۸ مین و بمب دستساز، ۴۶ کیلوگرم مواد منفجره، ۱۳ قبضه آرپیجی-۷، خمپارهانداز، نارنجکانداز، سلاح لاو، چهار قبضه کلت، چهار قبضه سلاح شکاری، ۳۴ بیسیم، پنج دستگاه ژنراتور و بیش از ۱۶ هزار فشنگ و مهمات در اندازهها و کالیبرهای مختلف به دست آمده است.»
یرلی کایا تأکید کرد که این سلسله عملیات با مشارکت نیروهای ویژه ژاندارمری (JÖH)، واحدهای کماندویی، نیروهای گارد محلی (کوروجوها) و با پشتیبانی پهپادهای بمب افکن و بالگردهای تهاجمی آتاک در استانهایی چون آدی یامان، آگری، حکاری، دیاربکر، ماردین، شرناخ، درسیم (تونجلی) و وان انجام شده است.
او در پایان از ژاندارمری و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحت فرمانش قدردانی کرد و گفت: «ما با خانواده ۶۷۵ هزار نفری وزارت کشور، شبانهروز در سراسر کشور برای امنیت و آرامش ملت عزیزمان در حال انجام وظیفه هستیم.» به گفته وزیر کشور، ویدئویی از روند عملیاتها نیز در این پیام به اشتراک گذاشته شده است.
نظر شما