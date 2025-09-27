به گزارش کردپرس، لطیف رشید رئیس‌جمهور عراق در مصاحبه‌ای با شبکه فرانس۲۴ در پاسخ به این پرسش که آیا خطر حمله اسرائیل به عراق وجود دارد، گفت: «بله، این خطر هست. اما امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد. زیرا برخی کشورها هدف حمله قرار گرفته‌اند: لبنان، اردن تا حدودی، غزه به شکل مداوم، ایران، یمن و همچنین سوریه. این تنش‌ها مدتی است ادامه دارد. به نظر من تنها راه‌حل، ایجاد صلح و پایان دادن به جنگ است.»

او درباره نگرانی‌ها از اینکه خروج نیروهای آمریکا باعث تضعیف امنیت عراق شود، توضیح داد: «نیروهای آمریکا بر اساس توافق با دولت عراق حضور دارند. این توافقی مشترک میان آمریکا و دولت عراق است. اگر بمانند یا خارج شوند، این هم بر اساس توافق دو طرف خواهد بود. شمار نیروهای آمریکایی در عراق بسیار اندک است. ما قدردان همکاری‌های آمریکا به‌ویژه نیروهایی هستیم که با تروریسم مبارزه می‌کنند.»

رئیس‌جمهور عراق افزود: «به باور من، عراق به مرحله‌ای رسیده که دیگر نیازی به ماندن نیروهای خارجی یا آمریکایی‌ها ندارد.»

در پاسخ به نگرانی برخی سیاستمداران عراقی که می‌گویند خروج نیروهای آمریکایی می‌تواند به بازگشت داعش یا گروه‌های مشابه منجر شود، لطیف رشید گفت: «لازم نیست به حرف همه سیاستمداران گوش داده شود. من معتقدم داعش در این مرحله توان بازگشت ندارد. زیرا به‌شدت شکست خورده و تمامی مرزهای ما تحت کنترل است و ما همه تحرکات هر گروه تروریستی در منطقه را تحت نظر داریم.»

درباره فشار آمریکا برای کنار گذاشتن طرح قانون حشد الشعبی از پارلمان، چون واشنگتن معتقد است حشد بخشی از نیروهای امنیتی عراق نیست، رئیس‌جمهور عراق گفت: «حشد الشعبی شبه نظامی نیست بلکه بخشی از نیروهای امنیتی عراق است. عقب‌نشینی از طرح قانون نیز به این دلیل بود که ما در آستانه انتخابات پارلمانی هستیم و نمی‌خواستیم هیچ تصمیمی بر روند انتخابات تأثیر بگذارد. به نظر من ما به این قانون نیاز داریم، چه حشد الشعبی به‌عنوان یک نیروی مستقل تعریف شود یا بخشی از ارتش عراق باشد.»

او در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «امیدواریم حملات اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات ایران دوباره تکرار نشود. ایران نیز بارها تأکید کرده که به هیچ وجه نیازی به دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد.»