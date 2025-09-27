شناسایی ٤ کانون ریزگرد در حاشیه دریاچه ارومیه

به گزارش کردپرس، سید نبی قائمی در جمع خبرنگاران افزود: بیش از ۷۵ هزار هکتار در استان در این زمینه و در راستای کنترل کانون‌ها و شناسایی آنها در اطراف دریاچه مورد مطالعه قرار گرفته و چهار کانون اصلی را در این منطقه شناسایی کردیم.

او اضافه کرد: کانون‌هایی در چوبانلو و منطقه آق زیارت سلماس، جبل کندی، مرنگلو و سپورغان ارومیه و آغ داش در میاندوآب شناسایی شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: کنترل گردو غبار در این مناطق بیش از ۹۰درصد محقق شده و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

قائمی اظهار کرد: بیش از ۲ میلیون هکتار سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه در این استان است و ۱۱ شهرستان در این حوضه قرار گرفته‌اند.

او با تاکید بر اینکه کنترل کانون‌های گردو غبار و ریزگردها در این بخش یک همت مضاعف می‌طلبد، تصریح کرد: اگر بتوانیم مدیریت آب و آبخیزداری را در عرصه‌های ملی و استانی انجام دهیم، هم سفره‌های زیر زمینی تغذیه شده و هم مقابل فرسایش خاکی گرفته می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی گفت: بیش از ۱.۷ میلیون هکتار اقدامات آبخیزداری در این منطقه و استان محقق شده و طرح‌هایی به مساحت ۹۵۰ هکتار نیز در زمینه آبخیزداری در دست مطالعه و اجراست.

او در پایان بیان کرد: اقدامات مشترک در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بعنوان زیرحوضه‌های دریاچه ارومیه لازم است انجام گیرد تا جلوی سیل و فرسایش و رسوب گرفته شود.