مجموعه شعر کردی «جفتێ گیس لفانگ» و زنانگی ادیبانه / حسین شکربیگی

کردپرس - پس از توفانی که فرهاد شاهمرادیان در شعر کلاسیک کردی به پا کرد، به تدریج اعتماد به نفس در میان علاقهمندان شعر کردی ایجاد شد که با این زبان میتوان آثاری فاخر و خلاقانه خلق کرد. در پی این تحول، پیروان و شاگردانی پا به عرصه گذاشتند و دست به آفرینش آثاری زیبا زدند، به ویژه جوانان و نوجوانانی که میخواستند ذهنیت امروزی خود را درباره مسائل مختلف از جمله عشق و اجتماع بیان کنند. از آن زمان تا امروز، شعر کردی به ویژه در قالب کلاسیک، دستخوش تغییرات شگرفی شده و تفکرات مدرن راه خود را به شعر باز کرده است؛ هر شاعر در پی یافتن زبان و بیانی نو است که با زیست امروزین هماهنگ باشد و آیینهای تمامنما از وضعیت کنونی ارائه دهد.
سمیه مهری یکی از شاعران جوانی است که در این مسیر موفقیت چشمگیری داشته است. او علاوه بر قریحه ذاتی، از نعمت زن بودن نیز بهرهمند است؛ زیرا زنانگی در شعر کلاسیک ما، حتی در نوع مدرن، چندان به چشم نمیآمد. سمیه مهری توانسته است زن بودن خود را در شعرهایش به شیوهای ادبی و فاخر به نمایش بگذارد. عنوان تازهترین کتاب او، «جفتێ گیس لفانگ»، خود گواه این امر است. زنانگی در اینجا صرفاً به کاربرد اصطلاحات خاص زنانه محدود نمیشود؛ جایگاه زن در اجتماع، نوع نگاه زن به مسائل و بسیاری دیگر از عناصر، متن را به این سو سوق میدهد. در مجموعه حاضر، میتوان مصداقهای متعددی برای تأیید این نگاه یافت.
اما این تنها بخشی از هنر سمیه مهری است. اگر او را صرفاً از منظر جنسیت بررسی کنیم، جفا کردهایم. در غزلهای موجود در این مجموعه، او نشان میدهد که شاعری ششدانگی است؛ غزلهای شماره ۲، ۴، ۶ و ۱۱ نمونههای برجستهای برای اثبات این مدعا هستند.
اگر بخواهیم به صورت اجمال نکات برجسته شعر سمیه مهری را برشمریم، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
زبان روان، پاکیزه و درست: زبان شعرهای او ساده و روان است و از تعقیدات معنایی دوری میکند.
تصویرپردازیهای ملموس: تصاویر شعری او معمولاً آشنا هستند، اما با تفسیر و تأویلهای تازه همراهاند و از نامأنوس بودن یا ابهامهای پیچیده خبری نیست.
مخاطبپسند بودن: این ویژگی به معنای سطحی یا عامهپسند بودن نیست؛ بلکه مخاطب به راحتی با شعر سمیه مهری ارتباط برقرار میکند.
روانی و سلاست شعرها، همراه با پرداختن به مسائلی چون عشق، دغدغههای اجتماعی، هویتی و زبانی، شعرهای او را خواندنی و تأثیرگذار کرده است. این زبان درست و خوشآهنگ باعث شده است بسیاری از آثارش به موسیقی راه یابند و با کلام شیرین و آهنگینش، آثار موسیقایی زیبایی خلق شود.
سخن درباره کتاب «جفتێ گیس لفانگ» و شعرهای سمیه مهری بسیار است و در فرصتی دیگر میتوان به صورت مفصل به آن پرداخت. این مجموعه مشتمل بر دوازده غزل، دو مثنوی، یک چارپاره که ترجمه کردی یکی از شعرهای مهدی اخوان ثالث است و تعدادی دوبیتی است که از سوی نشر محترم زانا منتشر شده است.
