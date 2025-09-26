پزشکیان در سازمان ملل " قاعده  اخلاقی زرین " را احیا کرد/ محمد هادیفر 

کردپرس- مجمع عمومی سازمان ملل متحد تریبونی است که در سال 1946 از ژنو شروع و سپس تا کنون در مقر جدید سازمان ملل متحد در نیویورک ادامه دارد که سالیانه شاهد تجمع سران کشور های جهان است و در آن رهبران و نمایندگان کشور ها به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل کلی جهان و نیز اهم رویدادهای کشور خود می پردازند.

کلمات و بیانات رهبران کشور ها در این مجمع زیر ذره بین افکار عمومی جهانیان قرار می گیرد. یقینا بیانات هر رئیس کشوری حاوی عصاره های فضایل و منش فرهنگی و سیاسی آن کشور محسوب میشود.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بیانات خود را با جمله ای شروع کرد که بوی عزت و عظمت فرهنگ و تمدن ایران و باز آوری فطرت اخلاقی بشر بود او سخنان خود را با گزاره " آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند" شروع کرد. این کلام در نظام اخلاق ارزشی به حدی پر اهمیت است که بدان "قاعده زرین" گفته می شود.

بیان این قاعده در عالی ترین سطح دیپلماسی جهان در پیچیده ترین شرایط سیاسی دنیا که نظام سلطه با شعار دین مداری با کشتار انسانها تخم نفرت و کینه را در جهان می پاشد کاری بس عظیم و سترگ بود.

بازخوانی پرونده ارزش های اخلاقی توسط رئیس جمهوری ایران نزد افکار جهانیان همانند زمزمه محبتی بود که تنها یک کودک سیاسی به نام نماینده غصابان غزه تاب شنیدن حقایق واقعی را نداشت و مابقی نمایندگان شخصیت های ملل جهانی مُسَخَر قاعده اخلاقی زرین رئیس جمهوری ایران شدند و به تذکر ندای فطرت ادیان الهی و اخلاقی گوش جان فرا دادند.

"قاعده زرین" جزو قواعد اخلاقی است که ادیان هفتگانه بزرگ دنیا بدان اذعان داشته و ازمبانی فکری و اخلاقی آنان محسوب می شود.

این قاعده اخلاقی از مشترکات بلامنازع ادیان کنفوسیوس و هندو زرتشت و یهود و مسیحیت و اسلام به شمار می رود.

جالب است که قید "دیگری" در این گزاره اخلاقی شامل پیروان همه و حتی جواع بدوی محسوب می شود و محدودیت و قیودی در شمولیت این قاعده برای هیچ انسانی در کره خاکی با هر دین و آئینی وجود ندارد. ادیان بزرگ از پیروان خود خواسته اند که در مواجه با "دیگران " از این نسخه اخلاقی بهره بگیرند به گفته بسیاری از فلاسفه اخلاق این قاعده یک فرمان الهی است که در همه ادیان به صورت اشتراک و با کمترین تغییرات، توصیه شده است.

دین یهود در کتاب عهد عتیق شش فرمان از ده فرمان اصلی خود را به این قاعده اختصاص داده است.جالب است در ذیل شش فرمان ، پرهیز از قتل و زنا و دزدی و عداوت های و شهادت دروغ علیه همسایه ها و حرمت مال و ناموس همسایه سفارش شده است.

در تفسیر یکی از بنده ای این فرمان در کتاب عهد عتیق آمده است که" تو نباید انتقام بگیری و نباید کینه ای را علیه کودکان و مردم بکار بندی بلکه باید مانند خودت به همسایه ات عشق بورزی. من خدای تو هستم " چیزی که فقدان آن در غزه موجب حذف هزاران نفر ازجمله کودکان بیدفاع شده و ارابه مرگ تفکرات ضد بشری مدعیان پیروی آئین یهود دمی از حرکت در خصوص مردمی بیدفاع نمی ایستند.

"قاعده زرین" در آیین بودا نیز به صراحت به این سنجه زرین تصریح دارد هرچند که برخورد با مسلمانان میانمار این قاعده را در دین پرجمعیت زنده دنیا با چالش مواجه کرده است.دین کنفوسیوس "قاعده زرین" را راهنمای تمام شئون زندگی انسان ها معرفی می کند.

آئین زرتشت با جمله پرباری "قاعده زرین" را معنا میکند آنجا که میگوید ؛ مزدا اهورائی چنین مقرر فرموده است که خوشبختی ازآن کسی است که دیگران را خوشبخت بسازد.آئین هندو نیز بخش قابل توجهی از تعالیم خود را التزام به "قاعده زرین" دانسته وآن را به مثابه یک دستورالعمل برای نیل به سعادت ابدی مطرح میکند. و میگوید هرگز نباید به "دیگران" کاری بکنید که نسبت بخود آن کار را روا نمیدارید.آئین مسیحیت در انجیل متی صراحتا اعلام میدارد؛ “هر آنچه تمایل داری "دیگران " برای تو انجام بدهند تو هم برای آنها انجام بده. زیرا این یک قانون و دستور انبیاء است و می بایست همسایه ات را مانند خود دوست بداری. و در ادامه توصیه می کند همانگونه که میخواهی افراد با تو رفتار کنند با آنها رفتار کن”در حالی که رئیس جمهور امریکا با صدور فرمان قتل و عام بیگناهان خود را پیام آور خدا در آیین مسیحیت میداند و معتقد است خدا و دین را به جامعه امریکا باز می گرداند.!!

"قاعده زرین" در اسلام علاوه بر آیات متعدد قرآنی بر گرفته از حدیثی منتصب به نبی گرامی اسلام (ص) است که در احادیث مذاهب مختلف اسلامی آمده است ؛ شریف ترین دین آن است که تو "دیگران " را همچون خودت دوست بداری و آنچه بر "دیگران "نمیپسندی بر خود مپسند و آنچه برای خود رنج و درد میدانی، برای "دیگران" هم بدانی. صریح ترین آیات در این خصوص آیات اولیه سوره مطففین است که میفرماید وای بر کم فروشان! کسانی که بر اساس "قاعده زرین" وقتی برای خود پیمانه میگیرند حق خود را کامل می طلبند و وقتی برای "دیگران "( به معنی ناس )پیمانه می گیرند کم فروشی می کنند.

تعبیر ناس در اسلام فراگیری زیادی دارد دایره شمولیت نظام اخلاقی اسلام همه بشریت را در بر میگیرد قاعده زرین مخرج مشترک همه ادیان هفت گانه بزرگ جهان و عمده فلاسفه اخلاق جهان میباشد و لب لباب و خلاصه همه ادیان میباشد و جملگی براین قاعده وحدت رویه دارندو در این توصیه اخلاقی همگی متحد الفکر هستند که با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند و این فرمان الهی ست که در فطرت همه انسانها نهفته است که دیگران را مانند خود بدانی و حتی دراسلام توصیه شده است که دیگران را از خود اولی تر بدانید( آیه 9 سوره حشر). برخی الهی دانان معتقدند این قاعده به تنهایی میتواندجای ادیان را در همه جوامع بشری بگیرد. جا دارد که از باز آوری این قاعده اخلاقی توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران در فراگیر ترین تریبون جهانی تقدیر شود.