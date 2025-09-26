به گزارش کردپرس، در ساعات پایانی شب گذشته، در خانه‌ای متعلق به جمعه گوجنمز، یکی از ساکنان روستای باشک‌نیک در شهرستان حکیمخان استان مالاتیا در کردستان ترکیه، آتش‌سوزی‌ مهیبی رخ داد. آتش سوزی که هنوز علت دقیق آن مشخص نشده، به دلیل شدت باد در مدت کوتاهی گسترش یافته و به دو خانه دیگر در مجاورت نیز سرایت کرد.

با اعلام خبر به نیروهای امدادی، تیم‌های اداره جنگل‌داری، آتش‌نشانی شهرداری حکیمخان و آتش‌نشانی شهرداری کلان‌شهر مالاتیا به محل حادثه اعزام شدند. نیروها برای ساعت‌ها با شعله‌هایی که به‌واسطه وزش باد مدام جهت تغییر می‌داد، مبارزه کردند. آب‌رسانی مستمر و استفاده از خودروهای آتش‌نشانی سرانجام پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه، موجب مهار کامل آتش شد.

در این حادثه، سه خانه به‌طور کامل سوخته و غیرقابل استفاده شد. صحنه آتش‌سوزی، به‌ویژه در دقایق نخست، موجب وحشت و نگرانی اهالی روستا شد و بسیاری از ساکنان همچنان این لحظات را از یاد نخواهند برد.

به گفته ساکنان، تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای امدادی مانع از گسترش آتش و وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر شد. مردم محل با قدردانی از جان‌فشانی نیروهای آتش‌نشانی تأکید کردند که اگر این مداخله سریع و سازمان‌یافته صورت نمی‌گرفت، احتمال نابودی بخش بزرگی از روستا وجود داشت.

مقام‌های محلی و نیروهای ژاندارمری و آتش‌نشانی بررسی‌های اولیه را آغاز کرده‌اند. بر اساس گمانه‌زنی‌ها، آتش می‌تواند ناشی از اتصال برق یا نقص در سیستم گرمایشی (اجاق یا بخاری) باشد. بررسی‌های دقیق برای مشخص‌شدن علت اصلی همچنان ادامه دارد.

با وجود اینکه هیچ تلفات جانی یا مصدومیتی در این حادثه گزارش نشده، اما خانواده‌هایی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند اکنون بدون سرپناه مانده‌اند. مسئولان اعلام کرده‌اند که روند کمک‌رسانی و جبران خسارت‌ها آغاز خواهد شد تا خانواده‌ها بتوانند هرچه سریع‌تر به زندگی عادی بازگردند.

ساکنان روستا خواستار اقدامات جدی‌تر پیشگیرانه به‌ویژه در فصل‌های پرریسک مانند تابستان شدند و ابراز امیدواری کردند با حمایت نهادهای دولتی، امکان بازسازی خانه‌ها فراهم شود.