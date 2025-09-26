رجب طیب اردوغان: با ترامپ دست در دست، مشکلات منطقه را حل خواهیم کرد + فیلم

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در کاخ سفید دیدار و گفت‌وگو کرد.

اردوغان با برگزاری مراسم رسمی از سوی ترامپ در محوطه کاخ سفید مورد استقبال قرار گرفت. او پس از خروج از اقامتگاه رسمی خود در واشنگتن، «بلر هاوس»، به کاخ سفید رفت. در بدو ورود، پس از پیاده شدن از خودرو، با ترامپ دست داد و خبرنگاران را سلام کرد. سپس رهبران دو کشور برای گفت‌وگوهای خصوصی وارد «دفتر بیضی» شدند.

پیش از آغاز دیدار، اردوغان در گفت‌وگو با خبرنگاران این سفر را در حاشیه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد «بسیار مهم» توصیف کرد و گفت: «چه در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای ترامپ و چه در دوره دوم، روابط ترکیه و آمریکا وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. امروز فرصتی خواهیم داشت تا درباره موضوعات مهمی چون برنامه اف-۳۵، جنگنده‌های اف-۱۶، پرونده خلق بانک و مسائل دیگر به‌طور مفصل گفت‌وگو کنیم.»

اردوغان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چگونه می‌توان آینده همکاری‌ها با ترامپ را در زمینه صلح منطقه‌ای ترسیم کرد، تأکید کرد: «من به همین دلیل این سخنان را بیان می‌کنم؛ زیرا باور دارم که ما می‌توانیم دست در دست هم مشکلات موجود در منطقه را پشت سر بگذاریم.»

دیدار رهبران دو کشور در کاخ سفید دو ساعت و ۲۰ دقیقه به طول انجامید. پس از پایان گفت‌وگوها و ضیافت ناهار کاری، ترامپ اردوغان را تا در خروجی همراهی کرد.

ترامپ در پاسخ به خبرنگارانی که درباره محتوای دیدار پرسیدند، این نشست را «عالی» توصیف کرد.

ترامپ ابتدا درباره دوستی با اردوغان سخن گفت و سپس با اشاره به تقلب دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۱ ریاست جمهوری آمریکا، با لحن کنایه‌داری ضمن اشاره به اردوغان گفت: «او درباره انتخابات تقلبی بیشتر ازهمه می‌داند.» اظهارات کنایه آمیزی که اردوغان ترجیح داد آن را نشنیده بگیرد.

در پایان سفر، اردوغان و هیئت همراهش شامل هاکان فیدان وزیر امور خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع، آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت)، و شمار دیگری از مقامات این کشور، واشنگتن را ترک کردند. هواپیمای «TRK» حامل اردوغان و هیئت همراه، از پایگاه نظامی «اندروز» به مقصد ترکیه پرواز کرد.