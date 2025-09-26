به گزارش کردپرس، آلپ ارسلان بایراکتار (بیرقدار) وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، روز پنجشنبه از امضای «تفاهمنامه همکاری راهبردی هستهای غیرنظامی» میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا خبر داد.
بایراکتار در پیامی که از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی منتشر می کرد، اعلام کرد که در دیدار رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید حضور داشته است.
او با تأکید بر اینکه این توافق، آغاز مرحلهای تازه در روابط دیرینه و چندبعدی دو کشور در حوزه انرژی هستهای است، افزود:
«پس از این دیدار و در حضور رهبران دو کشور، به همراه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، تفاهمنامه همکاری راهبردی هستهای غیرنظامی را به امضا رساندیم. امیدوارم فعالیتهایی که در چارچوب این توافقنامه اجرا خواهد شد، در آینده منافع متقابل و دستاوردهای مهمی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.»
این توافقنامه که در واشنگتن به امضا رسیده، با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه انرژی هستهای غیرنظامی تنظیم شده و به گفته مقامهای دو کشور، میتواند مسیر تازهای برای توسعه فناوریهای صلحآمیز هستهای و تقویت مشارکت راهبردی میان آنکارا و واشنگتن فراهم سازد.
