سوریه فدراسیون نخواهد شد؛ خاورمیانه توهمی بیش نیست

به گزارش کردپرس، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در گفتوگو با شبکههای خبری از جمله «روداو» و «الجزیره» تأکید کرد که ایالات متحده انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ یک دولت متمرکز و واحد در دمشق شکل بگیرد که همه گروهها و اقلیتها از جمله دروزیها و کردها را در برگیرد. او هرگونه احتمال ایجاد یک «فدراسیون» در سوریه را رد کرد.
باراک گفت: «من امیدوارم که معماری سیاسی جدید سوریه به گونهای طراحی شود که ضمن متمرکز بودن، حقوق همه اقلیتها را محترم بشمارد. آنها حق دارند سیستم آموزشی خود را داشته باشند، زبان خود را بخوانند و باورهای دینی خود را آزادانه اجرا کنند، بیآنکه بهعنوان شهروندان درجه دوم تلقی شوند.»
وی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به روند جاری افزود: «این مسیر البته با دستاندازهایی همراه است؛ همانطور که خشونتهای اخیر در استان سویدا نشان داد. اما همه ما برای حل آن تلاش میکنیم. من مطمئنم که تا پایان سال، چارچوب لازم برای مشارکت همه اقلیتها و گروهها در ساختار دولت سوریه ایجاد خواهد شد.»
رد فدرالیسم و نگاه به آینده
نماینده ویژه آمریکا با رد احتمال فدرالی شدن سوریه تصریح کرد: «اینکه فکر کنیم سوریه به یک فدراسیون تبدیل شود، درست نیست. هدف، ایجاد یک دولت مرکزی است که در عین حال نگرانیهای اقلیتها را درک کند.» او در پاسخ به این پرسش که آیا این موضع به معنای تحمیل دیدگاه واشنگتن بر گروههای سوری است، گفت: «رئیسجمهور ترامپ باور دارد که باید به هر منطقه اجازه داد سرنوشت خود را تعیین کند. ما چیزی دیکته نمیکنیم. نه مدل آمریکایی و نه اروپایی را بر آنها تحمیل نمیکنیم. ما تنها کمک و تسهیل میکنیم.»
نگاه انتقادی به خاورمیانه
باراک در مصاحبهای جداگانه با شبکه الجزیره، موجودیت «خاورمیانه» را زیر سؤال برد و اظهار داشت: «چیزی به نام خاورمیانه وجود ندارد. آنچه هست قبیلهها و روستاها هستند. دولت-ملتها را بریتانیاییها و فرانسویها در سال ۱۹۱۶ ساختند، زمانی که بقایای امپراتوری عثمانی را تقسیم کردند و خطوطی صاف روی نقشه کشیدند. اما خاورمیانه اینطور کار نمیکند.»
او افزود: «این یک توهم است اگر فکر کنیم ۲۷ کشور مختلف با بیش از ۱۱۰ گروه قومی میتوانند به سادگی با مفاهیم سیاسی غربی هماهنگ شوند. مردم در این منطقه در نهایت به دنبال چیزی هستند که زندگی خود و فرزندانشان را بهتر کند.»
دیدار ترامپ و اردوغان
باراک همچنین دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با رجب طیب اردوغان، همتای ترک او در کاخ سفید را «فراتر از عالی» توصیف کرد و گفت: «دو رهبر بزرگ با وجود تفاوتهای دیدگاه، احترام و درک متقابلی از یکدیگر دارند. همه مسائل روی میز گذاشته شد و نتایج بسیار مثبت بود.
