به گزارش کردپرس، فاضل میرانی، عضو شورای رهبری و مسئول کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در سخنانی به مناسبت سالگرد همهپرسی استقلال اقلیم کردستان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، تأکید کرد: برای نخستین بار در تاریخ معاصر کردستان، کرد فرصت یافت تا آزادانه و دموکراتیک درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد. روند برگزاری همهپرسی یک شرایط تاریخی و سرنوشتساز بود که اگر از منظر سیاست و دموکراسی بر آن فرصت سرمایهگذاری نشده بود، بعید است که بار دیگر به این آسانی چنین موقعیتی نصیب ملت ما میشد.
میرانی افزود: در آن شرایط سخت، دولت عراق کردها را در برابر دو انتخاب دشوار قرار داد: یا تسلیم شدن در برابر خواستهها و برنامههای ناعادلانه بغداد، یا بازگشت به ملت برای تعیین سرنوشت خود. در این بزنگاه تاریخی، مسعود بارزانی با شجاعت مردم را به میدان فراخواند و رهبری سیاسی کردستان، شامل احزاب، شخصیتها و جریانهای سیاسی، یکصدا پشت سر فراخوان او ایستادند. این همصدایی، لحظهای درخشان از وحدت ملی و همبستگی میهنی را رقم زد و مسیر برگزاری همهپرسی در فضایی بسیار مناسب و پخته با اجماع نیروهای سیاسی کردستان هموار شد.
او در ادامه گفت: آنچه بسیار شایان توجه و مایه افتخار است، حضور گسترده و بیسابقه مردم در همهپرسی بود؛ مشارکتی که نشاندهنده سطح بالای آگاهی سیاسی ملت کردستان و باور راسخ آنان به حق حاکمیت و استقلال کردستان بود. آنان بار دیگر نشان دادند که آمادهاند از این خواست مشروع خود حمایت کنند. مردم کردستان با رأی نزدیک به ۹۳ درصد «بله» به استقلال، مشروعیت خواست استقلال را از سوی تمام ملت تثبیت کردند و هیچ جریان یا نیرویی حق یا توان باطل کردن این تصمیم مردم کردستان را ندارد.
این عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان همچنین گفت: با این حال، تحقق این حق طبیعی ملت کردستان در عرصه بینالمللی تاکنون محقق نشده است، زیرا هنوز جامعه جهانی پرچم کردستان را در کنار دیگر پرچمهای جهان در سازمان ملل متحد به رسمیت نشناخته است. این ظلمی بزرگ در حق ملتی کهن و پرافتخار است. امید ما آن است که صدای ملت کردستان در سطح بینالمللی نادیده گرفته نشود.
او اضافه کرد: فرآیند همهپرسی ملت کردستان بر پایه اصول دموکراسی برگزار شد، چراکه هر ملتی سرچشمه مشروعیت است و ملت کردستان خود به مالکیت این فرآیند رأی داد. بنابراین از دیدگاه قانونی و حقوقی، همهپرسی سندی مشروع برای استقلال کردستان است که هر زمان شرایط مناسب فراهم شود، رجوع دوباره به آن حق قانونی ملت خواهد بود. آنچه بر ما واجب است، تلاش سیاسی و دیپلماتیک برای جلب حمایت بینالمللی از استقلال کردستان است، بهویژه در حالی که دولت عراق همواره و تا به امروز سیاست خصومت، بیعدالتی و محرومسازی ملت کردستان از حقوق مشروع خود را دنبال کرده است؛ تا جایی که در تاریخ معاصر نیز کردها با نسلکشی مواجه شدند.
میرانی در پایان گفت: ما باور داریم تا زمانی که کردها و بغداد بهعنوان دو همسایه شناخته نشوند، روابط اربیل و بغداد هموار نخواهد بود. آنچه مردم کردستان در همهپرسی حمایت کردند، سندی روشن از آیندهنگری و خواست واقعی ملت است.
