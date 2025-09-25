۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۱

مجموعه شعر کردی «جارێ بپرس هەواڵم» در ایلام منتشر شد

سرویس ایلام - انتشارات زانا مجموعه شعر کردی «جارێ بپرس هەواڵم» سروده علی‌محمد ارسلانی شاعر و پژوهشگر ایلامی را چاپ منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، نشر زانا مجموعه شعر کردی جارێ بپرس هەواڵم، سروده علی‌محمد ارسلانی را در قطع وزیری در ۲۲۸ با طرح جلدی از حسن بسامی و خوشنویسی شمس‌الدین مرادی، به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری نتشر کرده است.

ارسلانی از شاعران و خوانندگان فعال استان ایلام است که علاوه بر انجام فعالیت هنری و موسیقیایی، در حوزه تحقیق و پژوهش هم تلاش داشته و در کتاب «هوره‌های ایلامی» به بررسی شعر و مقام‌های مختلف هوره و خاستگاه این مقام‌ها در استان ایلام پرداخته و در سال ۱۳۹۷ آن را چاپ و منتشر کرده است.

از ارسلانی کتاب مجموعه شعر کردی «هێمان هایه خێاڵم» در سال ۱۳۹۰ چاپ و منتشر شده است.

