به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی اظهار کرد: برای حل مسائل حساس و مهمی مانند مواد مخدر که در زیست و آینده مردم تأثیر مستقیم دارد، کار جزیرهای و بیانگیزه به نتیجه نخواهد رسید.
استاندار ایلام با اشاره به بخشنامههای مصوب ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر، بیان کرد: وظایف همه دستگاهها از جمله استانداری، فرمانداریها، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاههای فرهنگی بهطور مشخص تعریف شده است.
وی ادامه داد: انتظار میرود هر دستگاه وظایف محوله را به درستی انجام دهد و دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای آنها نظارت کنند، چرا که حل این معضل با سخنرانی و ایستادن پشت تریبون میسر نیست.
کرمی با تشبیه مواد مخدر به میوه فاسدی که سایر میوههای سالم را نیز آلوده میکند، هشدار داد: اگر در این زمینه به درستی و با همکاری همهجانبه عمل نکنیم، اثرهای مخرب آن کانون خانوادهها و نسل جوان ما را مستقیم نشانه میرود و همه جامعه متضرر خواهند شد.
کرمی بر لزوم تقویت راهکارهای اقتصادی جایگزین در مناطق محروم به ویژه استانهای واقع در زاگرس تأکید کرد و افزود: دشمن برای این مناطق برنامهریزی کرده و ما باید با برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع محدود، زمینه اشتغال و توسعه را در این مناطق فراهم کنیم.
وی از پیگیری برای تأمین اعتبارهای لازم در بودجه سال آینده خبر داد و بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین مانند پهپادها برای مقابله کشت مواد مخدر تأکید کرد.
استاندار ایلام گفت: امسال اعتبارهایی برای این منظور در نظر گرفته شده که باید به سرعت تخصیص یابد و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار گیرد.
کرمی بر استفاده از همه ظرفیتهای مردمی، فرهنگی، رسانهای و مذهبی شامل روحانیان، دانشگاهها، نخبگان، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد برای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: همه باید پای کار بیایند؛ دانشگاهها میتوانند با ارائه راهکارهای علمی و استفاده از هوش مصنوعی به ما کمک کنند.
استاندار ایلام نقش فرمانداران را به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها مهم و کلیدی خواند و از آنان خواست با هماهنگی کامل همه دستگاههای اجرایی را برای انجام وظایف محوله در زمینه مبارزه با مواد مخدر بسیج کنند.
وی هشدار داد: کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و با دستگاههای قصور کننده برخورد خواهد شد.
کرمی بر برگزاری نشستهای مستمر، نتیجهمحور و فراتر از گزارشهای کلیشهای تأکید کرد و گفت: نشستها باید منجر به خروجی عملیاتی و حرکت رو به جلو شود، نه این که مانند فردی باشد که روی تردمیل میدود و در جا حرکت میکند.
استاندار ایلام در پایان با اشاره به هزینههای سنگین درمان و مقابله با مواد مخدر، بر سرمایهگذاری بیشتر در حوزه پیشگیری تأکید کرد و توضیح داد: اگر هزینه لازم را در بخش پیشگیری که هزینه کمتری دارد، انجام ندهیم، مجبوریم دهها برابر آن را در بخش درمان و مقابله پرداخت کنیم.
نظر شما