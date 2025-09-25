۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۶

تاکید استاندار بر استفاده از فناوری‌های نوین جهت مقابله با کشت مواد مخدر در ایلام

تاکید استاندار بر استفاده از فناوری‌های نوین جهت مقابله با کشت مواد مخدر در ایلام

سرویس ایلام - استاندار ایلام در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان، از پیگیری برای تأمین اعتبارهای لازم در بودجه سال آینده خبر داد و بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین مانند پهپادها برای مقابله کشت مواد مخدر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی اظهار کرد: برای حل مسائل حساس و مهمی مانند مواد مخدر که در زیست و آینده مردم تأثیر مستقیم دارد، کار جزیره‌ای و بی‌انگیزه به نتیجه نخواهد رسید.

استاندار ایلام با اشاره به بخشنامه‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر، بیان کرد: وظایف همه دستگاه‌ها از جمله استانداری، فرمانداری‌ها، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های فرهنگی به‌طور مشخص تعریف شده است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود هر دستگاه وظایف محوله را به‌ درستی انجام دهد و دستگاه‌های نظارتی نیز بر اجرای آن‌ها نظارت کنند، چرا که حل این معضل با سخنرانی و ایستادن پشت تریبون میسر نیست.

کرمی با تشبیه مواد مخدر به میوه فاسدی که سایر میوه‌های سالم را نیز آلوده می‌کند، هشدار داد: اگر در این زمینه به‌ درستی و با همکاری همه‌جانبه عمل نکنیم، اثرهای مخرب آن کانون خانواده‌ها و نسل جوان ما را مستقیم نشانه می‌رود و همه جامعه متضرر خواهند شد.

کرمی بر لزوم تقویت راهکارهای اقتصادی جایگزین در مناطق محروم به‌ ویژه استان‌های واقع در زاگرس تأکید کرد و افزود: دشمن برای این مناطق برنامه‌ریزی کرده و ما باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع محدود، زمینه اشتغال و توسعه را در این مناطق فراهم کنیم.

وی از پیگیری برای تأمین اعتبارهای لازم در بودجه سال آینده خبر داد و بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین مانند پهپادها برای مقابله کشت مواد مخدر تأکید کرد.

استاندار ایلام گفت: امسال اعتبارهایی برای این منظور در نظر گرفته شده که باید به‌ سرعت تخصیص یابد و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

کرمی بر استفاده از همه ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی، رسانه‌ای و مذهبی شامل روحانیان، دانشگاه‌ها، نخبگان، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: همه باید پای کار بیایند؛ دانشگاه‌ها می‌توانند با ارائه راهکارهای علمی و استفاده از هوش مصنوعی به ما کمک کنند.

استاندار ایلام نقش فرمانداران را به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها مهم و کلیدی خواند و از آنان خواست با هماهنگی کامل همه دستگاه‌های اجرایی را برای انجام وظایف محوله در زمینه مبارزه با مواد مخدر بسیج کنند.

وی هشدار داد: کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و با دستگاه‌های قصور کننده برخورد خواهد شد.

کرمی بر برگزاری نشست‌های مستمر، نتیجه‌محور و فراتر از گزارش‌های کلیشه‌ای تأکید کرد و گفت: نشست‌ها باید منجر به خروجی عملیاتی و حرکت رو به جلو شود، نه این که مانند فردی باشد که روی تردمیل می‌دود و در جا حرکت می‌کند.

استاندار ایلام در پایان با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان و مقابله با مواد مخدر، بر سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه پیشگیری تأکید کرد و توضیح داد: اگر هزینه لازم را در بخش پیشگیری که هزینه کمتری دارد، انجام ندهیم، مجبوریم ده‌ها برابر آن را در بخش درمان و مقابله پرداخت کنیم.

کد خبر 2789034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha