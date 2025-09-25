محاکمه کردهای متهم به هواداری از پ.‌ک.‌ک در لندن

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه مورنینگ استار انگلیس، در روز ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، شش فعال کرد در دادگاه عالی «اولد بیلی» لندن برای جلسه مقدماتی محاکمه حاضر شدند. این دادگاه ادامهی عملیات پر سر و صدای نوامبر ۲۰۲۴ است که پلیس در سپیدهدم به منازل آنان و همچنین به «مرکز اجتماعی کردها» در شمال لندن یورش برد.
یورش پلیس خشم گسترده جامعه کردهای بریتانیا را برانگیخت و با واکنش تند نمایندگان مجلس، اتحادیههای کارگری و فعالان حقوق بشری روبهرو شد. بسیاری این اقدام را «خشونتآمیز و بی موقع» دانستند، چرا که تنها چند هفته پس از آغاز گفتوگوهای صلح میان آنکارا و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، انجام شد.
دادستانی بریتانیا این شش نفر را به «عضویت در سازمان ممنوعه پکک» متهم کرده است. آنان طی بیش از ۹ ماه گذشته با محدودیتهای شدید مواجه بوده، اما به قید وثیقه آزاد بودهاند.
در همین مدت، روند صلح ترکیه پیشرفت چشمگیری داشته است؛ از جمله اعلام رسمی انحلال پکک در هفتم مه ۲۰۲۵ و برگزاری نخستین مراسم خلع سلاح این گروه در یازدهم ژوئیه همان سال. وزارت خارجه بریتانیا نیز همچون دیگر بازیگران بینالمللی، از این گامهای یکجانبه برای پایان دادن به چهار دهه درگیری کردها و دولت ترکیه استقبال کرده است.
واکنشهای سیاسی و اجتماعی در بریتانیا
دیوید لامی، معاون نخستوزیر بریتانیا که حوزه انتخابیهاش شامل همان مرکز اجتماعی کردها میشود، بارها در تجمعات کردها شرکت کرده و علیه نقض حقوق بشر آنان موضع گرفته است.
شایان توجه اینکه دو تن از متهمان ـ آغیت کاراتاش و تورکان اوزجان ـ قرار بود در همان روز یورش پلیس، در یک مراسم رسمی وزارت خارجه شرکت کنند؛ مراسمی به یاد قربانیان ایزدیِ داعش به میزبانی هیمیش فالکنر، وزیر امور خاورمیانه بریتانیا. با این حال، پلیس آنان و همراهانشان را بهعنوان «تروریست» بازداشت کرد.
قوانین ضدتروریسم در بریتانیا مدتهاست به دلیل هدف قرار دادن نامتناسب اقلیتها مورد انتقاد قرار گرفته و جامعه کرد یکی از اصلیترین قربانیان این سیاستها بوده است.
جامعه کردهای بریتانیا طی سالهای اخیر تلاش کرده است تا با همکاری نمایندگان پارلمان، اتحادیههای کارگری و نهادهای مدنی، مشکلات کردها در ترکیه، عراق و سایر نقاط را که ریشه در معاهدات قرن بیستم تحت حمایت بریتانیا دارد، برجسته کند.
کمپین سراسری «آزادی برای اوجالان» در بریتانیا توانسته حمایت بیش از ۱۵ اتحادیه بزرگ از جمله «یونایت» و «جیامبی» را جلب کند و توسط کنگره اتحادیههای کارگری (TUC) نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
پرونده متهمان و سخنان کاراتاش
آغیت کاراتاش، جوانترین متهم با ۲۳ سال سن و دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسه اقتصاد لندن، از فعالان شناختهشدهای است که با گروههای پارلمانی چندحزبی و اتحادیههای ملی کارگری همکاری کرده و در پی ایجاد همبستگی میان جنبش کارگری و مبارزه کردها بوده است.
او در بیانیهای اعلام کرد:
«برای من غیرقابلدرک است که چرا دولت بریتانیا در حالی چنین فشار شدیدی بر جامعه کرد وارد میکند که روند صلحی حساس میان عبدالله اوجالان و مقامات ترکیه در جریان است.
من که در همین کشور به دنیا آمده و بزرگ شدهام، باور داشتم دیپلماسی و گفتوگو همیشه راهی برای دستیابی به حقوق و کرامت انسانی کردها خواهد بود. اما اکنون من و سایر متهمان این قضیه با اضطراب روبرو هستیم؛ نمیدانیم چه شد که روابط ما با دولت چنین بحرانی شد و این محاکمه چه اثری بر تلاشهای صلحآمیز میان آنکارا و کردها خواهد گذاشت.»
قرار است جلسه بعدی دادگاه در هفتم نوامبر ۲۰۲۵ در دادگاه عالی «اولد بیلی» برگزار شود.
نظر شما