به گزارش کردپرس، مرکز رسانه ای مترو اعلام کرد که سخنگوی دولت اقلیم کردستان در اظهاراتش تهدیدی آشکار علیه همه رسانه‌ها انجام داده است.

در بیانیه‌ی مرکز مترو آمده است: در جریان کنگره روزنامه‌نگاری، هنگامی که ایوب ورتی خبرنگار کانال 8 درباره علت عدم حضور خبرنگار رسانه روداو پرسید، سخنگوی دولت گفت: «زمانی آماده می‌شوند که احساس کنم تعهدات حرفه‌ای دارند، ممکن است روزی اتفاق بیفتد که حتی شما هم در نشست‌های ما حضور نداشته باشید.»

مرکز مترو این پاسخ سخنگوی دولت را تهدیدی برای همه رسانه‌ها دانسته و آن را هم‌زمان تأکیدی بر بی‌ارزش دانستن قانون روزنامه‌نگاری قلمداد کرده است؛ قانونی که بر اساس آن روزنامه‌نگاران حق دارند آزادانه در کنگره‌ها و فعالیت‌های عمومی حضور پیدا کنند.

در ادامه آمده است: «وظیفه سخنگو این نیست که در نشست‌ها از موقعیت خود برای تهدید و تبعیض استفاده کند. نقش او تسهیل انتقال شفاف اطلاعات و دوری از تبعیض و جانبداری است.» به گفته مرکز مترو، کانال روداو دعوت‌نامه رسمی برای حضور در کنگره دریافت کرده بود اما زمانی که به محل رسیدند، گفته شد اجازه استفاده از میکروفون ندارند.

مرکز مترو تصریح کرد: «این رفتار نه تنها نقض آشکار قانون روزنامه‌نگاری است بلکه با اصول مهمان‌نوازی رسانه‌ای نیز در تضاد است. این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر روداو از دیدگاه سخنگوی دولت استانداردهای حرفه‌ای را رعایت نمی‌کند، پس چرا دعوت می‌شود؟ و اگر دعوت می‌شود چرا اجازه استفاده از میکروفون به آن داده نمی‌شود؟»