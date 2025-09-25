به گزارش کرد پرس، مرحله اول رقابت‌های بسکتبال لیگ جوانان کشور در بخش آقایان از امروز در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

۵۳ تیم در قالب ۱۶ گروه چهار و سه تیمی در این دوره از رقابت ها حضور دارند و مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.

استان کردستان با چهار تیم در لیگ جوانان بسکتبال کشور حضور پیدا کرده و امیدوار به صعود نمایندگان خود به مراحل بالاتر است.

خانه بسکتبال شهرستان سقز یکی از چهار نماینده کردستان است که در گروه A با تیم‌های خانه بسکتبال میاندوآب، خانه بسکتبال محمودآباد و هیرکان رشت هم گروه است.

تیم بسکتبال پویش کردستان در گروه B مسابقات لیگ جوانان با تیم‌های فراز شمیران، خانه بسکتبال زنجان و نماینده گیلان رقابت خواهد کرد.

همچنین تیم بسکتبال پارند سنندج دیگر نماینده استان در گروه C مسابقات با تیم‌های مهگل البرز، فرمک گیلان و هرول تهران هم گروه است و رقابت‌های خود را از امروز چهارشنبه دوم مهرماه در شهر کرج آغاز خواهد کرد.

تیم آینده‌سازان کردستان هم به عنوان چهارمین نماینده این استان در گروه D مسابقات با تیم‌های علی حسینی ساوه و سامان قم هم گروه است.