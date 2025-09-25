۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۶

حضور ۴ نماینده کردستان در رقابت‌های بسکتبال لیگ جوانان کشور

سرویس کردستان ـ استان کردستان با چهار تیم در لیگ جوانان بسکتبال کشور حضور پیدا کرده و امیدوار به صعود نمایندگان خود به مراحل بالاتر است.

به گزارش کرد پرس، مرحله اول رقابت‌های بسکتبال لیگ جوانان کشور در بخش آقایان از امروز در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

۵۳ تیم در قالب ۱۶ گروه چهار و سه تیمی در این دوره از رقابت ها حضور دارند و مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.

استان کردستان با چهار تیم در لیگ جوانان بسکتبال کشور حضور پیدا کرده و امیدوار به صعود نمایندگان خود به مراحل بالاتر است.

خانه بسکتبال شهرستان سقز یکی از چهار نماینده کردستان است که در گروه A با تیم‌های خانه بسکتبال میاندوآب، خانه بسکتبال محمودآباد و هیرکان رشت هم گروه است.

تیم بسکتبال پویش کردستان در گروه B مسابقات لیگ جوانان با تیم‌های فراز شمیران، خانه بسکتبال زنجان و نماینده گیلان رقابت خواهد کرد.

همچنین تیم بسکتبال پارند سنندج دیگر نماینده استان در گروه C مسابقات با تیم‌های مهگل البرز، فرمک گیلان و هرول تهران هم گروه است و رقابت‌های خود را از امروز چهارشنبه دوم مهرماه در شهر کرج آغاز خواهد کرد.

تیم آینده‌سازان کردستان هم به عنوان چهارمین نماینده این استان در گروه D مسابقات با تیم‌های علی حسینی ساوه و سامان قم هم گروه است.

