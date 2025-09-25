۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۶

۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در کردستان کشف شد

سرویس کردستان ـ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از کشف و جمع‌آوری ۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز طی دو روز گذشته در شهرستان قروه با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی و دادستانی خبر داد.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی گفت: در پی افزایش فشار بر شبکه و بروز خاموشی در بعضی از مناطق، تیم‌های مشترک شرکت توزیع برق، نهادهای امنیتی و انتظامی موفق شدند در عملیاتی هدفمند، چندین مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز را شناسایی و ۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را توقیف کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس گزارشات فنی و داده کاوی های انجام شده در تابلوهای توزیع برق عمومی و دیگر تجهیزات شبکه، فعالیت این مزارع غیرقانونی یکی از دلایل افزایش خاموشی‌ها در قروه طی هفته‌های اخیر بوده است.

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان افزود: این موضوع نشان می‌دهد که مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز نه تنها اقدامی در حوزه صیانت از شبکه برق، بلکه ضرورتی برای حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری از تضییع منابع ملی است.

سلطانی با هشدار نسبت به تبعات قانونی این تخلفات، تأکید کرد: هرگونه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز پیگرد قضایی دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره های : ۱۱۰ و یا ۱۲۱ یا از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ و ارسال دقیق آدرس محل اختفاء و نگهداری آنان، گزارش دهند.

وی همچنین خطاب به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی، بیان کرد: پیش از اجاره ملک به افراد، حتماً از نحوه استفاده و کاربری ملک اطمینان حاصل نمایند؛ زیرا در صورت کشف فعالیت‌های غیرمجاز نظیر استخراج رمزارز، تبعات حقوقی و قانونی متوجه مالک نیز خواهد بود.

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ضمن قدردانی از همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، همکاری و همراهی مردم را اصلی‌ترین عامل موفقیت در شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی دانست و ادامه داد: شرکت توزیع برق کردستان برای ترغیب و تشویق شهروندان، پاداش نقدی بین یک میلیون تا ۲۵۰ میلیون تومان را برای اطلاع‌رسانی دقیق و مؤثر در کشف مراکز استخراج غیرمجاز در نظر گرفته است که به اطلاع دهندگان، اهدا خواهد شد.

