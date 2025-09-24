کرد پرس- شهری در یک نقطه استراتژیک که ساکنانش در کنار مشکلات و محرومیت‌ها؛ سالهاست بار سنگین نام «شهر» را به دوش می‌کشند، بی‌آنکه از مزایای واقعی آن بهره‌مند شوند.

روستاشهر حسین‌آباد با اینکه قابلیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد اما به دلیل توقف در ایستگاه روستایی از قابلیتهای آن برای توسعه استفاده نشده و نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاران در آن نشده‌اند. تنها بخشداری دارد و شهرداری با شعبه‌ای از دادگاه!

همه می‌دانیم که وجود شهرداری، مرز میان روستا و شهر به شمار می‌آید؛ اما با وجود فعالیت چندساله شهرداری در حسین‌آباد، هنوز «طرح هادی» که مخصوص روستاهاست در آن حاکم است. در حالی که طرح جامع شهری سال‌ها پیش تهیه و تصویب شده اما تاکنون ابلاغ نشده است. همین بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی، خدماتی و حتی عمرانی را ناممکن کرده است؛ چراکه بر اساس قوانین، بسیاری از تأسیسات و خدمات شهری در چارچوب طرح روستایی قابلیت اجرا ندارند.

به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس در گذشته، صرفاً برای جلب رأی، وعده تبدیل روستاها به شهر را داده‌اند؛ وعده‌ای که بعد از رسیدن به کرسی نمایندگی، تنها با ملاک جمعیت تحقق یافته و نتیجه آن چیزی جز نصب تابلویی رنگ و رو رفته در ورودی شهر نبوده است.

شهری که هنوز اثری از زیرساخت‌های شهری در آن دیده نمی‌شود و نشانی از مدنیت و شهرنشینی ندارد. تبدیل نیمه‌کاره روستا به شهر، نه مانع مهاجرت شده، نه اشتغالی ایجاد کرده و نه به توسعه و آبادانی منجر گردیده است؛ تنها بافت روستایی را از بین برده و هویت شهری آن نیز بلاتکلیف مانده است.

روستاشهر حسین‌آباد در مسیر کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور قرار دارد و سالانه هزاران مسافر از آن عبور می‌کنند. با این حال، هیچ‌یک از نیازهای اولیه شهری همچون پمپ‌بنزین، هتل، مرکز درمانی شبانه‌روزی یا حتی مراکز خرید معتبر در آن وجود ندارد. خبرنگار ما در گفت‌وگویی با یکی از جوانان حسین‌آبادی، نظر او را درباره امکانات شهری جویا شد. او با طنزی تلخ پاسخ داد: برای پمپ بنزین به روستای باقرآباد(باقلاوا) می‌رویم، برای خرید لباس به دیواندره و برای درمان و رادیولوژی هم راهی سنندج می‌شویم! در این شهر جز یک تابلوی خوشامدگویی رنگ و رو رفته، چیزی از امکانات شهری پیدا نمی‌شود.

با وجود تمام این محرومیت‌ها، جای تعجب است که تاکنون به این موضوع توجهی درخور نشده است.

انتظار می‌رود استاندار کردستان در جهت احقاق حقوق عامه و مطالبات مردمی در اقدامی جهادی، طرح جامع شهری حسین‌آباد را ابلاغ نماید تا علاوه بر استقرار نمایندگی ادارات و پاسخگویی به مردم، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیز موجب اشتغال و رونق اقتصادی در این شهر شود.