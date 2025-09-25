به گزارش کردپرس، یک منبع سیاسی نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان به وبسایت خبری العراق نیوز گفته است که میان مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، و محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، توافقی محرمانه بر سر پست ریاستجمهوری آینده شکل گرفته است.
به گفته این منبع، هدف از این توافق، تضعیف آن سازوکارهای سیاسی است که بر پایه تقسیم قدرت در عراق بنا شدهاند. او این مذاکرات را پرمخاطره توصیف کرده و تأکید کرده است که سرنوشت چنین توافقی شکست خواهد بود.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، توضیح داد: «گفتوگویی سیاسی در حال جریان است که طی آن حزب دمکرات کردستان در برابر دریافت پست ریاستجمهوری، از نخستوزیری دوباره سودانی حمایت میکند.»
وی افزود: «چنین اقدامی تهدیدی مستقیم علیه موازنه سیاسیای است که از سال ۲۰۰۳ در عراق وجود داشته، اما شانس موفقیت آن نزدیک به صفر است؛ چراکه اتحادیه میهنی کردستان روابط استراتژیک با ائتلاف هماهنگی شیعیان دارد و هرگونه تلاش برای دور زدن سازوکار فعلی را بیاثر میکند.»
این منبع در پایان اضافە کرد: بسیاری از نیروهای سیاسی عراق به شدت با هرگونه تلاش برای تغییر توازن قدرت از مسیر توافقهای پشتپرده مخالفاند و تأکید دارند که ثبات سیاسی کشور تنها با پایبندی به توافقات ملی موجود امکانپذیر است.
