به گزارش کردپرس، دکتر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور روز چهارشنبه در دیدار با دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با تاکید بر ارتقای خدمات درمانی و بیمهای، در پاسخ به مطالبات استاندار، برنامههای جدید این سازمان در استان کرمانشاه را تشریح کرد.
وی در بخش درمانی، از ارتقای موثر یکی از دو بیمارستان مرکز استان خبر داد و گفت: این ارتقا شامل افزایش تجهیزات، تعداد پزشکان و در صورت نیاز توسعه زیربنا خواهد بود تا این بیمارستان به مرکز ارجاع منطقهای برای استانهای همجوار نیز تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور همچنین با اشاره به مطالبات استاندار کرمانشاه گفت: توسعه مراکز درمانی شهرستان های استان بویژه در اسلام آباد غرب در دستور کار قرار می گیرد. سالاری همچنین با اشاره به وضعیت درمانگاههای استیجاری در سایر شهرستانها، پیشنهاد داد در صورتی که امکان خرید ساختمان مناسب وجود داشته باشد، به جای ساخت درمانگاههای جدید، ساختمان خریداری شود تا سازمان زودتر صاحب مکان شود و در غیر این صورت، ساخت درمانگاه در دستور کار قرار میگیرد.
وی از برنامهریزی ویژه برای خدمات پرمراجعه بازنشستگان همچون عمل کاتاراکت(آبمروارید چشم)، تعویض مفصل و آنژیوگرافی خبر داد و گفت: ۸۵ درصد مراجعات بازنشستگان مربوط به ۲۰ خدمت پرمراجعه است که بخشی از آنها در شهرستانها و بخشی در مراکز قطب منطقهای ارائه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: برای توسعه خدمات، همکاری با دانشگاههای علوم پزشکی استانها در حال نهایی شدن است تا پزشکان در قالب اضافهکار با مراکز تامین اجتماعی همکاری کنند.
سالاری در ادامه با اشاره به موضوع بیمه هنرمندان صنایع دستی و گروههای حمایتی گفت: در صورت تأمین ظرفیت و تفاهم با سازمان برنامه و وزارتخانههای مرتبط، این گروهها تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
وی همچنین به موضوع رانندگان تاکسی اشاره کرد و افزود: طرح ساماندهی بیمه رانندگان بینشهری و درونشهری هماکنون در مجلس مطرح است و احتمالا روز یکشنبه یا سهشنبه به رای گذاشته میشود که این طرح، بار مالی را از دوش رانندگان برداشته و بخشی از هزینهها از محل بارنامهها و پلتفرمها تامین خواهد شد.
سالاری در پایان تاکید کرد: تمام موارد مطرحشده توسط مسئولان استان دستهبندی شده و برنامه اجرایی آن در تهران تدوین و به استان اعلام خواهد شد.
