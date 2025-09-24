دستگیری دو فرد به اتهام تیراندازی به مقر پلیس در سلیمانیه

به گزارش کردپرس، دستگاه امنیت اقلیم کردستان (سلیمانیه) اعلام کرد: « روز سه شنبه ۲۳ سپتامبر در محله چوارچرای سلیمانیه، دو فرد مسلح به ایستگاه پلیس چوارچرا حمله کردند. پس از درگیری با مأموران حاضر در محل، هر دو مهاجم توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.»

بنا بر اعلام دستگاه امنیت اقلیم، در جریان این حادثه یک مأمور پلیس زخمی شده است. نیروهای امنیتی بلافاصله برای پشتیبانی به محل اعزام شدند و پس از تحقیقات اولیه تأیید کردند که متهمان دارای افکار افراطی بوده‌اند.

در این اطلاعیه آمده است: «هر دو متهم با دستور مقام قضایی تحت بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارند و تحقیقات درباره پرونده آنان ادامه دارد.»

این حادثه حوالی ساعت ۴:۴۵ عصر رخ داد. به گفته یک منبع پلیس که با رسانه خبری رووداو گفت‌وگو کرده، مهاجمان دو نوجوان ۱۴ و ۱۶ ساله بودند که قصد داشتند وارد ایستگاه پلیس شوند.

منابع محلی می‌گویند این دو نوجوان با سلاح کلاشینکف به مقر پلیس تیراندازی کرده و پس از مواجهه با نیروهای امنیتی، دچار ترس شده و اقدام به فرار کردند اما در یکی از خیابان‌های نزدیک بازداشت شدند.

بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان به زبان کردی صحبت می‌کردند.