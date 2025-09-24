به گزارش خبرگزاری کردپرس، این واحد بخشی از طرح توسعه میادین نفتی چشمه‌خوش دالپری و پایدار شرق است و به عنوان پروژه‌ای نوآورانه در حوزه پالایش و فرآورش نفت نقش مهمی در ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و زیست‌محیطی صنعت نفت ایفا خواهد کرد.

احمد کرمی استاندار ایلام در این برنامه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه نفت و گاز اظهار داشت: ایلام از جمله استان‌هایی است که تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش نفت و گاز از اکتشاف تا پالایش فرآوری پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی در آن مهیا است این ظرفیت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان ایفا کنند. اقدامات مؤثری نیز در این زمینه انجام شده و در دست اقدام است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه میادین نفتی استان گفت: با توجه به ذخایر ارزشمند نفت و گاز در ایلام از جمله میادین مشترک تسریع در روند توسعه این منابع یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است این فرآیند علاوه بر خلق ارزش افزوده برای کشور در حوزه اشتغال نیز اثرگذار خواهد بود.

وی از حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مجموعه وزارت نفت به‌ویژه شرکت‌های فعال در استان تقدیر کرد و خواستار توجه ویژه به میادین چنگوله بانکول، باباقیر، فاز دوم دهلران و میدان گازی سمند در شهرستان آبدانان شد.

استاندار ایلام با اشاره به تولید روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت در استان این ظرفیت را ثروتی عظیم برای کشور دانست و افزود: در کنار توسعه میادین توجه به مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت ضروری است.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به قراردادهای بیش از ۶ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف نفتی خواستار اختصاص بخشی از این منابع به زیرساخت‌های استان از جمله جاده مهران–دهلران–اندیمشک، حوزه بهداشت ورزش و توسعه مسیرهای مرزی شد.

کرمی با اشاره به وجود ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک شهرستان دهلران با کشور عراق، این ظرفیت را فرصتی اقتصادی برای استان دانست و گفت: بازگشایی مرزهای جدید از جمله مرز چیلات می‌تواند به رونق اشتغال و تجارت منطقه کمک کند.

وی از تفاهم‌نامه اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای توسعه جاده مرزی چنگوله–آذر خبر داد و بر پیگیری مستمر این موضوع تأکید کرد.

استاندار ایلام در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نیروهای بومی و متخصص در لایه‌های مختلف صنعت نفت گفت: مراکز فنی و حرفه‌ای استان ظرفیت تربیت نیروی انسانی ماهر را دارند و باید در توسعه میادین جدید اشتغال پایدار برای جوانان منطقه تضمین شود.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از واحدهای جدید و تکمیل زنجیره تولید مشکلات اشتغال در استان کاهش یابد و مسیر توسعه با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.