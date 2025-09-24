اعتبارات توازن منطقه ای برای رفع مشکلات راه و آب تخصیص یافت

به گزارش کرد پرس، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در این نشست، عزم خود برای پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه را اعلام کرد و گفت: تمامی تلاش خود را در راستای توسعه استان و رفع موانع پیش روی شهرستان های حوزه انتخابیه به کار خواهیم بست.

سالار مرادی افزود: اعتبارات توازن منطقه ای که در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، عمدتاً برای حل مشکلات حوزه راه، آب و ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اهمیت نشان دار کردن مالیات و تخصیص آن به پروژه های عمومی، اظهار کرد: این کار اقدامی ارزشمند است که باید در جامعه فرهنگ سازی شود تا مودیان مالیاتی بدانند مالیات پرداختی آنان صرف چه پروژه ای در سطح عمومی می شود.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران همچنین به اهمیت توجه به حوزه فرهنگ اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این زمینه حمایت های لازم را خواهیم داشت.

مرادی از پیگیری های انجام شده در حوزه آب خبر داد و یادآور شد: با تلاش های صورت گرفته، ۵ میلیون متر مکعب آب برای صنعت و کشاورزی شهرستان کامیاران از وزارت نیرو تخصیص یافته و برای تأمین ۲ میلیون متر مکعب دیگر برای شهرستان های دیواندره و سنندج نیز اقدام شده است که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

توسعه شهرستان نیازمند هم افزایی مسئولان و جذب اعتبارات ملی است

در بخش دوم نشست، فرماندار سنندج، بر ضرورت پیگیری همه جانبه برای رفع مشکلات باقی مانده از گذشته و ارتقای شاخص های توسعه شهرستان تأکید کرد.

غریب سجادی با اشاره به اهمیت هم افزایی میان تمامی مدیران برای رسیدن بە وضعیت ایدەآل، گفت: خوشبختانە حمایت استاندار کردستان، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان استانی تحول قابل توجهی در پروژەهای عمرانی سطح شهرستان را به دنبال داشتە است.

وی افزود: برای جبران عقب ماندگی ها علاوه بر ظرفیت های استانی باید از اعتبارات ملی نیز نهایت بهره را ببریم و همراهی نمایندگان در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود.

فرماندار سنندج اظهار کرد: حضور نیروهای بومی در مناصب استانی و ملی با توجه به شناخت دقیق از مشکلات و ظرفیت های استان، می تواند در رفع کمبودها و تقویت روند توسعه نقش آفرین باشد.

سجادی یکی از پروژه های مهم شهرستان را ایجاد جاده نزاز ـ پالنگان عنوان کرد و ادامه داد: این مسیر می تواند ۵۵ کیلومتر فاصله سنندج تا پالنگان را کاهش دهد و علاوە بر بهره مندی بیش از ۲۰ روستا، در توسعه گردشگری و کشاورزی منطقه بسیار اثرگذار باشد و انتظار می رود این پروژه در ردیف پروژه های ملی قرار گیرد تا از ظرفیت های کلان برای اجرا بهره مند شود.

وی بر ضرورت پیگیری تعهدات وزارت نیرو در حوزه راه های روستایی گاوەرە، دویسە، توار صمدی و سایر روستاهای اطراف سد آزاد تأکید کرد و یادآور شد: این مسیرها جزو تعهدات احداث سد آزاد بوده اما تاکنون اجرا نشده است.

فرماندار سنندج با اشاره به مشکلات آب و فاضلاب در روستاهای شهرستان، بیان کرد: در حال حاضر ۱۲۰ روستا با تنش آبی مواجه هستند و هیچ یک از روستاها از شبکه فاضلاب بهره مند نیستند و همچنین فاضلاب برخی روستاها مستقیماً به سد آزاد ریخته می شود که باید سریع تر ساماندهی شود.

سجادی تاکید کرد: با اجماع، هماهنگی و حمایت تمامی مسئولان می توان بخشی از مشکلات مردم سنندج را برطرف کرده و مسیر توسعه این شهرستان را هموارتر ساخت.