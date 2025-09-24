رمان های ایرانی، در صدر علاقه‌ مندی کتابخوان‌ های ایلامی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سمیه حیدری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه نخست سال جاری، به بررسی علایق و سلایق اعضای کتابخانه ها پرداخت.
وی با اشاره به آمار امانت کتاب در این دوره، اظهار کرد: با توجه به داده ها و آمار امانت کتاب در کتابخانه های عمومی استان ایلام، مشاهده می شود که رغبت اعضا به داستان ها و رمان های ایرانی بسیار چشمگیر بوده است. این موضوع نشان دهنده علاقه مردم به شناخت فرهنگ، تاریخ و زندگی بومی خود از طریق ادبیات داستانی است.
مدیر کل کتابخانههای عمومی استان ایلام در ادامه به محبوب ترین عناوین در گروه سنی کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: در میان کتاب های پرمخاطب برای این گروه سنی، آثاری که با زبان قصه به انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی میپردازند، در صدر قرار دارند. کتاب هایی مانند «قصه هایی از چهارده معصوم»، مجموعه «قصه های خوب برای بچه های خوب» نوشته مهدی آذریزدی و «قصه های شاهنامه» توانستهاند بیشترین استقبال را به خود اختصاص دهند. این امر نشان دهنده توجه خانواده ها به تربیت دینی و فرهنگی فرزندان خود از سنین پایین است.
حیدری در خصوص کتابهای پرطرفدار در گروه سنی بزرگسال نیز افزود: در بخش بزرگسالان، رمانها و آثار داستانی با استقبال بینظیری مواجه شدهاند. رمان های «سووشون» نوشته سیمین دانشور و «کلیدر» اثر محمود دولت آبادی همچنان در لیست پر مخاطب ترین ها قرار دارند که گویای ماندگاری و جذابیت این آثار کلاسیک ادبیات فارسی است. علاوه بر این، رمان «چشم هایش» و کتاب «سلام بر ابراهیم» نیز در میان اعضا طرفداران بسیاری پیدا کردهاند.
وی در پایان صحبتهای خود تاکید کرد: کتابخانه های عمومی استان ایلام با توجه به این آمار، تلاش خواهند کرد تا منابع کتابخانه ها را با نیاز و علاقه مخاطبان هماهنگ کرده و با تهیه عناوین پرمخاطب، گامی موثر در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی بردارند.
