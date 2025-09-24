۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲

فیلم کوتاه «مانع» از کردستان به اصفهان رسید

سرویس کردستان - فیلم کوتاه «مانع» به کارگردانی افشین ملکی، پس از حضور در رویدادهای بین المللی، موفق شد به بخش مسابقه بین الملل سی وهفتمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان راه یابد. این جشنواره از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، «مانع» که مدت زمان آن سه دقیقه است، در سال ۱۴۰۴ با تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان و مشارکت شرکت نیشتمان پیکجرز به مدیریت نیشتمان صالحی تولید شده است. داستان فیلم روایت ساده و صمیمی از کودکی است که توپش ناخواسته به حیاط خانه ای می افتد.

در این اثر، افشین ملکی علاوه بر کارگردانی و نویسندگی، فیلمبرداری را نیز برعهده داشته است. ناصح عبداللهی (دستیار فیلمبردار)، مبین قادری (صدابردار) و فریاد خسرویانی (تدوین و طراحی پوستر) دیگر عوامل تولید این فیلم هستند.

افشین ملکی که پیش تر تجربه بازی در سریال تلویزیونی «نون خ» و فیلمبرداری چندین اثر کوتاه و مستند را در کارنامه دارد، با «مانع» در بخش بین الملل این جشنواره با ۱۲ فیلم دیگر از کشورهای روسیه، ایتالیا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، تایوان و ایران به رقابت خواهد پرداخت.

سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در سه بخش ملی (فیلم های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بین الملل و بخش ویژه میزبان آثار سینماگران داخلی و خارجی خواهد بود.

