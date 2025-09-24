فیلم کوتاه «مانع» از کردستان به اصفهان رسید

به گزارش کرد پرس، «مانع» که مدت زمان آن سه دقیقه است، در سال ۱۴۰۴ با تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان و مشارکت شرکت نیشتمان پیکجرز به مدیریت نیشتمان صالحی تولید شده است. داستان فیلم روایت ساده و صمیمی از کودکی است که توپش ناخواسته به حیاط خانه ای می افتد.

در این اثر، افشین ملکی علاوه بر کارگردانی و نویسندگی، فیلمبرداری را نیز برعهده داشته است. ناصح عبداللهی (دستیار فیلمبردار)، مبین قادری (صدابردار) و فریاد خسرویانی (تدوین و طراحی پوستر) دیگر عوامل تولید این فیلم هستند.

افشین ملکی که پیش تر تجربه بازی در سریال تلویزیونی «نون خ» و فیلمبرداری چندین اثر کوتاه و مستند را در کارنامه دارد، با «مانع» در بخش بین الملل این جشنواره با ۱۲ فیلم دیگر از کشورهای روسیه، ایتالیا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، تایوان و ایران به رقابت خواهد پرداخت.

سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در سه بخش ملی (فیلم های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بین الملل و بخش ویژه میزبان آثار سینماگران داخلی و خارجی خواهد بود.