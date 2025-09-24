سرخط خبرهای۲مهر خبرگزاری کردپرس

پایان کمکهای مالی مستقیم امریکا به پیشمرگه اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۶
در گزارش بودجه وزارت جنگ امریکا برای سال ۲۰۲۶ اعلام شده که کمکهای مالی مستقیم به پیشمرگهها پایان مییابد. بهجای آن، بودجه برای تسلیحات، خودروهای نظامی و آموزش پیشمرگهها افزایش یافته است. همچنین، برنامه کمکهای مالی به تیپهای مشترک پیشمرگه که بخش اساسی این کمکها بودند، به طور کامل متوقف میشود. وزارت جنگ امریکا ۶۱ میلیون و ۱۴ هزار و ۹۴۰ دلار برای آموزش و مسلح کردن پیشمرگهها تخصیص داده است.
افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل بلاتکلیفی در توافق اربیل و بغداد
با وجود کاهش قیمت نفت خام در پی انتشار خبر توافق احتمالی میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان برای ازسرگیری صادرات نفت، تداوم بلاتکلیفی در این توافق موجب افزایش مجدد قیمت نفت شد. توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از مارس ۲۰۲۳ به دلیل درخواست تولیدکنندگان برای تضمین بازپرداخت بدهیها ادامه دارد. این توافق، ازسرگیری صادرات حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت در روز را پیشبینی میکند. تحلیلگران بازار نگران مازاد عرضه و عدم قطعیت در تقاضا هستند. دو شرکت بزرگ نفتی اقلیم کردستان، دی ان او و جنل انرژی، از توافق استقبال کردهاند، اما خواستار بازپرداخت دستمزدهای معوقه هستند.
شرق سوریه در آستانه رویارویی؛ تهدید ترکیه و تشدید درگیریهای نیروهای سوریه دموکراتیک و دمشق
تنشها در شمال و شرق سوریه بین نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و ارتش سوریه دوباره شدت گرفته است. در این شرایط، تهدید ترکیه برای عملیات نظامی و اختلافنظر میان بازیگران داخلی و خارجی، چشمانداز توافقات سیاسی را تیره کرده است. تبادل آتش در جبهههای مختلف، کشته شدن غیرنظامیان، و توقف اجرای توافق ۱۰ مارس نشاندهنده افزایش بحران است. احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، هشدار داده که در صورت عدم ادغام سیاسی تا دسامبر، ترکیه ممکن است اقدام نظامی کند.
