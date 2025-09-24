سقوط دامدار ۶۳ ساله در ارتفاعات ماژین دره شهر

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از هلال احمر ایلام، در پی گزارشات مردمی مبنی بر حادثه سقوط مرد دامدار ۶۳ ساله از ارتفاعات روستای بانزرکه، بلافاصله نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان دره شهر (بخش ماژین) پس از هماهنگی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ایلام (EOC) به محل حادثه اعزام شدند.

نجاتگران با عبور از رودخانه و مسیرهای سنگلاخی و صعب‌العبور منتهی به روستای بانزرکه، پس از حضور در محل حادثه، با ارزیابی اولیه مصدوم راشناسایی و عملیات امدادی را آغاز کردند.

مصدوم که از ناحیه سر و لگن دچار شکستگی و افت فشار شدید همراه بود، با استفاده از تجهیزات تخصصی، توسط نجاتگران با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی، ثابت‌سازی شد و در عملیاتی چهار ساعته موفق به انتقال وی به منطقه امن شدند.

مصدوم جهت سیر مراحل درمانی به اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.