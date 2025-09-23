شبکه سازمان یافته ماینرهای غیرمجاز در قروه متلاشی شد

به گزارش خبرنگار کردپرس، در راستای حمایت از انرژی و جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرقانونی، پیگیری برای شناسایی مزارع غیرمجاز تولید رمز ارز در سطح شهرستان قروه در دستور کار نهادهای امنیتی با دستور مقام قضایی قرار گرفت.

بر همین اساس با رصد کامل نهادهای امنیتی شبکه سازمان یافته تولید ماینرهای غیرمجاز در ده نقطه از سطح شهرستان قروه شناسایی و متلاشی شد. این ماینرها به تعداد ۷۰ دستگاه کشف و چندین تن از عوامل مؤثر در این شبکه بازداشت و به نهاد قضایی تحویل داده شدند.

این شبکه برای تولید رمزارزهای غیرمجاز از برق پشت کنتور استفاده می کرد که منجر به آسیب به توزیع برق در سطح شهرستان شده بود لذا با این اقدام بخشی از مشکلات مرتبط به شبکه توزیع برق در شهرستان رفع شده است.

استفاده از این دستگاه‌ها به‌دلیل مصرف بسیار بالای برق، باعث افزایش بار شبکه، نوسان و افت ولتاژ می‌شود و در برخی موارد منجر به خاموشی و اختلال در تأمین پایدار برق مشترکان خانگی و تجاری خواهد شد.

فعالیت غیرقانونی استخراج رمزارز علاوه بر وارد آوردن خسارت به تجهیزات و زیرساخت‌های شبکه، زیان مستقیم به اقتصاد برق کشور وارد می‌کند و برهمین اساس بازرسی ها همچنان ادامه داشته و احتمال کشف تعداد بیشتر ماینرهای غیرمجاز وجود خواهد داشت.

در همین زمینه لازم است که مردم شهرستان قروه نسبت به این مسائل حساس بوده و هرگونه موارد مشکوک را به شرکت توزیع برق شهرستان با این شماره ۰۸۷۳۵۲۲۰۱۹۴ گزارش دهند. /