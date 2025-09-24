به گزارش کردپرس، روز سه‌شنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان در صلاح‌الدین از جاشوا هاریس، کاردار سفارت امریکا در عراق، استقبال کرد. در این دیدار گوئندلن گرین، کنسول کل امریکا در اربیل نیز حضور داشت.

کاردار سفارت امریکا در عراق در این دیدار بر پیام دوستی میان کشورش و اقلیم کردستان تأکید کرد و گفت: «امریکا خواهان کردستانی قدرتمند است و قدرت کردستان را در خدمت ثبات عراق می‌داند.»

او همچنین تصریح کرد که امریکا از حقوق قانونی و مبتنی بر قانون اساسی اقلیم کردستان حمایت می‌کند و پشتیبان گفت‌وگوهای میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم خواهد بود. وی تأکید کرد: «نباید مسأله پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان ادامه یابد و این موضوع باید حل‌وفصل شود.»

کاردار امریکا در بخش دیگری از سخنانش به موفقیت‌های اقلیم کردستان به‌ویژه در حوزه انرژی و برق اشاره کرد و آن را الگویی برای دیگر بخش‌های عراق دانست. وی درباره روند سیاسی عراق نیز تأکید کرد: «کشورش خواهان حفظ حاکمیت عراق است و اجازه دخالت در امور داخلی این کشور را نخواهد داد.»

از سوی دیگر، مسعود بارزانی ضمن قدردانی از حمایت‌های امریکا از مردم عراق و اقلیم کردستان، درباره اوضاع سیاسی عراق اظهار داشت: «متأسفانه مسئولان عراق به قانون اساسی و توافقات پایبند نبوده‌اند و همین امر به منشأ مشکلات تبدیل شده است.»

او همچنین با اشاره به روند انتخابات در عراق گفت: «انتخابات بهترین راه برای بازگرداندن واقعی نمایندگی مردم و تحقق نظامی عادلانه است که تعداد کرسی‌ها با جمعیت تناسب داشته باشد.»

در بخش دیگری از گفت‌وگوها، وضعیت داخلی اقلیم کردستان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.