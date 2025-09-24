به گزارش کردپرس، دراین اطلاعیه ریاست اقلیم کُردستان، تأکید شده است: اقلیم کُردستان، با اهمیت زیادی به گفتوگوهایی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین توسط مراکز و نهادهای بینالمللی درباره فلسطین برگزار می شود؛ مینگرد. ما در اقلیم کُردستان، بر حمایت کامل خود از حق تعیین سرنوشت؛ توسط ملت فلسطین و تأسیس دولتی بر اساس واقعیت و حقوق بینالملل، تأکید میکنیم.
در ادامه این بیانیه ذکر شده است: ما به عنوان ملتی که قربانیان زیادی در راه آزادی و کسب حقوق واقعی خودمان تقدیم کردهایم؛ با احترام، به تلاشها و قربانیان ملت فلسطین برای بهدست آوردن آزادی مینگریم، همچنین سالیان زیادی است که نمایندگی فلسطین در اقلیم کُردستان، وجود دارد.
در ادامه این اطلاعیه ریاست اقلیم کُردستان، آمده است: بر موضع غیرقابل تغییر اقلیم کُردستان تأکید میکنیم که جنگ و قتل و عام؛ هیچ مشکلی را حل نمیکند. برای اینکه همگان در آرامش، ثبات و آسودگی به زندگی طبیعی خود بیردازند، باید جنگ و رفتارهای نظامی متوقف شود، همزیستی مسالمتآمیز و آشتی برقرار گردد و بر اساس اصول انسانی و حقوق بینالملل؛ حقوق واقعی ملتهای منطقه، تضمین شود و آرامش و زندگی شکوهمند و همراه با عدالت برای همه فراهم و تثبیت گردد.
