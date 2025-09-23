۲۲ استاد دانشگاه کوردستان در جمع پژوهشگران پراستناد جهان

این رتبه‌بندی معتبر بر پایه شاخص‌های دقیق علمی از جمله تعداد کل استنادات، شاخص h و کیفیت مقالات انجام شده است.



اساتید برگزیده شامل: دکتر حسن بیورانی، دکتر هیمن شهابی، دکتر محمدرضا ستاره، دکتر جلیل فتحی، دکتر عطاالله شیرزادی، دکتر عبدالله سلیمی، دکتر محمد رضائی، دکتر رحمت صادقی، دکتر قباد شفیعی، دکتر آرمان صادقی، دکتر سعدون عزیزی، دکتر مراحم آشنگر، دکتر هیمن گل‌پیرا، دکتر جعفر عبدالله‌زاده، دکتر رحمان حلاج، دکتر میثم اکبری، دکتر مهران علوی، دکتر روناک دقیق، دکتر نگار علیزاده، دکتر مریم محمدی، دکتر فاطمه دانشفر و دکتر طیبه تامرادی هستند.