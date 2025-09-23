به گزارش کردپرس، وزارت جنگ امریکا گزارش درخواست بودجه صندوق آموزش و تسلیحات برای مبارزه با داعش در سال مالی ۲۰۲۶ را منتشر کرد.

رسانه خبری رووداو نوشت: در این گزارش تغییر زیادی برای نیروهای پیشمرگه به وجود آمده و کمک‌های مالی مستقیم امریکا به پایان رسیده است اما بودجه تسلیحات، خودروهای نظامی و آموزش افزایش یافته است.

وزارت جنگ امریکا اعلام کرد نیروهای امنیتی کردستان عراق به نام پیشمرگه که نیروهای مسلح رسمی اقلیم کردستان عراق به شمار می‌آیند، وابسته به وزارت امور پیشمرگه هستند و مسئولیت دفاع از اقلیم، استقرار در جبهه شمالی و انجام مأموریت‌های مشترک با نیروهای امنیت عراقی علیه داعش را برعهده دارند.

بر اساس این گزارش، در سال مالی ۲۰۲۶، برنامه کمک مالی تیپ‌های مشترک پیشمرگه که بخش اساسی کمک‌های امریکا بوده است، به طور کامل به پایان می‌رسد.

در این گزارش، وزارت جنگ امریکا شصت و یک میلیون و چهارده هزار و نهصد و چهل دلار را برای آموزش و مسلح کردن پیشمرگه اختصاص داده است.

این ۶۱ میلیون دلار به این شکل هزینه می‌شود: