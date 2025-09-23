به گزارش کردپرس، وزارت جنگ امریکا گزارش درخواست بودجه صندوق آموزش و تسلیحات برای مبارزه با داعش در سال مالی ۲۰۲۶ را منتشر کرد.
رسانه خبری رووداو نوشت: در این گزارش تغییر زیادی برای نیروهای پیشمرگه به وجود آمده و کمکهای مالی مستقیم امریکا به پایان رسیده است اما بودجه تسلیحات، خودروهای نظامی و آموزش افزایش یافته است.
وزارت جنگ امریکا اعلام کرد نیروهای امنیتی کردستان عراق به نام پیشمرگه که نیروهای مسلح رسمی اقلیم کردستان عراق به شمار میآیند، وابسته به وزارت امور پیشمرگه هستند و مسئولیت دفاع از اقلیم، استقرار در جبهه شمالی و انجام مأموریتهای مشترک با نیروهای امنیت عراقی علیه داعش را برعهده دارند.
بر اساس این گزارش، در سال مالی ۲۰۲۶، برنامه کمک مالی تیپهای مشترک پیشمرگه که بخش اساسی کمکهای امریکا بوده است، به طور کامل به پایان میرسد.
در این گزارش، وزارت جنگ امریکا شصت و یک میلیون و چهارده هزار و نهصد و چهل دلار را برای آموزش و مسلح کردن پیشمرگه اختصاص داده است.
این ۶۱ میلیون دلار به این شکل هزینه میشود:
-
۵.۳ میلیون دلار برای خرید ۱۷ هزار گلوله هاون و راکت.
-
۹ میلیون دلار برای خرید ۱۰ هزار تفنگ، تیربار سبک و دوشکا.
-
۱.۰۶ میلیون دلار برای خرید ۲۰ سکوی پرتاب هاون و راکت.
-
۱.۰۲ میلیون دلار برای خرید دوربینهای هدفگیری و تجهیزات دیگر.
-
۱۱.۷ میلیون دلار برای خرید ۲۵۰ خودروی شاسیبلند (SUV).
-
۱۰.۲ میلیون دلار برای خرید ۵۲ خودروی زرهی.
-
۱.۴ میلیون دلار برای خرید دو خودروی امداد و نجات.
-
۴.۰۸ میلیون دلار برای خرید ۳۲ تانکر آب.
-
۴.۶۳ میلیون دلار برای خرید ۱۱ هزار و ۲۹۵ کلاه ایمنی زرهی.
-
۵.۶۱ میلیون دلار برای خرید ۴۹ هزار و ۵۸۹ دست لباس نظامی و کفش.
-
۶.۵ میلیون دلار برای خرید ۱۳ هزار ابزار حفاظتی.
-
۳۶۰ هزار دلار برای خرید ۱۲ مولد برق.
-
۱۶.۲۵ میلیون دلار نیز برای خرید نیازهای دیگری مانند سوخت، غذا و تدارکات.
