آمار جاماندگان از تحصیل در کردستان بالاتر از میانگین کشوری/بازرسی کل استان پای کار آمد

به گزارش کرد پرس، در نشست کمیسیون علمی ـ تخصصی استان کردستان با محوریت «بررسی وضعیت اشتغال به تحصیل و ترک تحصیل دانش آموزان»، تصمیم به تشکیل کارگروه ویژه برای چهار شهرستان بانه، مریوان، سقز و سروآباد گرفته شد؛ شهرستان هایی که بیشترین آمار جاماندگی از تحصیل را دارند.

این کارگروه با نظارت سازمان بازرسی و همکاری دانشگاه کردستان، موظف است دلایل ترک تحصیل دانش آموزان را به صورت علمی بررسی کرده و گزارش های کارشناسی ارائه دهد.

بازرس کل استان کردستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، بر ضرورت حساسیت ویژه نسبت به پدیده ترک تحصیل تأکید کرد و گفت: مشکلات معیشتی و فرهنگی از مهم ترین عوامل ترک تحصیل هستند که باید با همراهی کمیته امداد، بهزیستی، آموزش و پرورش و سایر نهادهای حمایتی در قالب نظام تک خدمتی برطرف شوند.

در این نشست، بر نقش رسانه ها و نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ علم آموزی و ترغیب خانواده ها به ادامه تحصیل فرزندان تأکید شد و همچنین صنایع فعال استان به ایفای مسئولیت اجتماعی خود برای حمایت مالی از دانش آموزان جامانده فراخوانده شدند.

طبق آمار ارائه شده، اگرچه نرخ ترک تحصیل در کردستان پایین تر از میانگین کشوری است، اما آمار جاماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه دوم بالاتر از سطح ملی گزارش شده است؛ شهرستان بانه در صدر این آمار قرار دارد و پس از آن سروآباد و مریوان بیشترین سهم را دارند.

عیسی هواسی راهکارهایی چون هدایت تحصیلی از دوره ابتدایی، استعدادیابی دانش آموزان، کاهش هزینه های آموزشی، و تأمین ایاب وذهاب و ملزومات تحصیلی را از اقدامات کلیدی در پیشگیری از ترک تحصیل برشمرد و افزود: هدف اصلی کمیسیون، تمرکز بر چالش های کلان آموزشی و پیگیری مصوبات برای دستیابی به خروجی های عملی و علمی است تا جمعیت دانش آموزان جامانده از تحصیل در استان کاهش یابد.