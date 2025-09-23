۱۱۴ هزار دانش آموز ایلامی به کلاس درس رفتند

به گزارش خبرگزاری کردپرس، صبح امروز سه شنبه آیین بازگشایی مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور مسئولان ارشد استان در مدرسه امالحبیبه شهر ایلام برگزار شد.
ایرج زینی وند مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در این مراسم، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها، اظهار داشت: ما به عنوان معلمان این مرز و بوم، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا مدرسه را به خانهای امن، گرم و یادگیرنده برای دانشآموزان تبدیل کنیم؛ خانهای که در آن عدالت و کیفیت آموزشی، دو رکن اساسی خواهند بود.
وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم جشن شکوفهها با حضور پرشور دانشآموزان کلاس اولی، خانوادهها، معلمان و مدیران مدارس نیز در ۷۰۰ واحد آموزشی ابتدایی سراسر استان ایلام برگزار شد.
وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم، ایجاد خاطرهای ماندگار و انگیزهبخش در نخستین روز رسمی تحصیل کودکانی است که برای نخستین بار قدم به فضای مدرسه میگذارند و به جمع بزرگ خانواده تعلیم و تربیت میپیوندند.
وی با اشاره به آمار ثبتنامیها افزود: امسال ۹ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی در قالب ۷۰۰ مدرسه در سطح استان ایلام راهی کلاسهای درس میشوند و سال تحصیلی را با شور و نشاط جشن شکوفهها آغاز میکنند.
نظر شما