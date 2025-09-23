مهاجرت نخبگان و کمبود زیرساخت، مهم ترین موانع توسعه کردستان هستند

به گزارش کرد پرس، علی اکبر عبدالملکی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت وگوی جمعی و ترسیم آینده ای روشن هستیم، گفت: کردستان به واسطه ظرفیت های راهبردی در منابع آب، خاک و موقعیت مرزی می تواند جایگاهی محوری در توسعه ملی داشته باشد، اما تحقق این امر در گرو رفع موانع مقرراتی و ایجاد زیرساخت های اساسی است.

وی با اشاره به معضلات موجود از جمله کمبود زیرساخت های صنعتی، نرخ بالای بیکاری و مهاجرت نیروهای متخصص، افزود: این مسائل نه تنها روند توسعه را کند کرده، بلکه انگیزه سرمایه گذاری در استان را نیز کاهش داده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ایجاد فضای اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذاران را پیش شرط موفقیت برنامه های توسعه ای دانست و اظهار کرد: توسعه تنها با تکیه بر منابع دولتی امکان پذیر نیست؛ بخش خصوصی باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد در اولویت قرار گیرد و دولت نقش تسهیل گر و ناظر را ایفا کند.

عبدالملکی همچنین تدوین نقشه راه مشترک میان دولت و بخش خصوصی را ضروری دانست و ادامه داد: اقدامات پراکنده و بدون هماهنگی نتیجه ای در بر نخواهد داشت. بهره گیری از ظرفیت سازمان های غیردولتی و نقش آفرینی اتاق بازرگانی می تواند مسیر توسعه کردستان را شتاب بخشد.