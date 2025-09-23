۴۸۳ هکتار از اراضی ملی در کردستان رفع تصرف شد

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: زمین خواری یکی از پدیده های شوم کشور است که علاوه بر تخریب منابع طبیعی، امنیت غذایی و محیط زیست را تهدید و موجب اخلال در اقتصاد می شود.

وی با بیان اینکه مجموعه منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص وظیفه صیانت از اراضی ملی و برخورد با سودجویان را برعهده دارد، افزود: سال گذشته دو هزار و ۱۰۹ پرونده تخریب و تصرف با سطحی بیش از دو هزار و ۳۱۱ هکتار به مراجع قضایی معرفی شد و در همین سال، یک هزار و ۱۵۰ هکتار اراضی ملی در قالب هزار و ۴۳۳ پرونده رفع تصرف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اظهار کرد: امسال تاکنون ۷۱۰ پرونده در سطح ۷۸۸ هکتار به مراجع قضایی ارجاع داده ایم که از این میزان، ۴۸۳ هکتار رفع تصرف شده است.

شریفی پور با اشاره به کمبود نیروهای حفاظتی، ادامه داد: در حال حاضر ۶۲ نیروی حفاظتی مسئولیت صیانت از یک میلیون و ۷۴۰ هزار هکتار جنگل و مرتع کردستان را برعهده دارند، اما با وجود این محدودیت ها هیچ مماشاتی در مقابله با زمین خواری صورت نمی گیرد.

وی خواستار ایجاد شعب ویژه مقابله با زمین خواری در همه شهرستان ها شد و یادآور شد: وجود چنین شعبی در کنار پیگیری های دادگستری و جلسات مستمر شورای حفظ حقوق بیت المال می تواند به برخورد قاطع تر با متخلفان کمک کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه برخی متصرفان با پشتوانه های خاص اقدام به تخریب اراضی می کنند، بیان کرد: مرجع قضایی و دستگاه های نظارتی پشتوانه محکم منابع طبیعی هستند و در صورت ترک فعل یا قصور مدیران در حوزه منابع طبیعی یا سایر بخش ها، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.