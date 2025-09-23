دزدی و فروش آب سد مهاباد با مبلغ هنگفت!

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی با اعلام این خبر افزود: متاسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از شرایط موجود ناشی از بارش کم و خشکسالی اقدام به برداشت غیرمجاز آب از سد مخزنی مهاباد و انتقال آن از طرق تانکرهای حمل آب و فروش با مبالغ هنگفت می کردند.

او ادامه داد: با هوشیاری اکیپ گشت و بازرسی این مدیریت و اخذ دستور قضایی، ۳ دستگاه یادشده غیرمجاز شناسایی، توقیف و به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیر منابع آب مهاباد تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه مشاهده فروش آب از هر طریق ممکن، با متخلفان با استناد به وظایف قانونی و مراجع زیربط قاطعانه برخورد خواهد شد و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات منابع آبی، مراتب را به این مدیریت اطلاع بدهند.

رحمانی در پایان تاکید کرد: مدیریت منابع آب مهاباد هرگونه تخلف در حوزه منابع آبی را پیگیری و و حفاظت می‌نماید.



