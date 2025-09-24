کاهش ساخت وساز غیرمجاز، هدف مشترک دستگاه های اجرایی و قضایی است

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه کارگروه استانی ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت وساز غیرمجاز و تغییر کاربری غیرمجاز که در محل معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، گفت: یکی از شاخص های چهارده گانه ارزیابی عملکرد استانداری های کشور، نحوه مدیریت و مقابله با پدیده ساخت وسازهای غیرمجاز است؛ بنابراین لازم است این موضوع با حساسیت ویژه ای در دستور کار تمامی دستگاه های متولی در سطح استان قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه های طبیعی و اراضی مرغوب، افزود: بیشترین موارد ساخت وساز غیرمجاز در این مناطق اتفاق می افتد و صیانت از آنها نیازمند هم افزایی و همکاری مؤثر میان دستگاه های قضایی، انتظامی و اجرایی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بر برگزاری منظم جلسات کارگروه مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز در شهرستان ها تأکید کرد و اظهار کرد: آمارها نشان می دهد شهرستان های سنندج، سقز، بانه و مریوان بیش از سایر مناطق استان با این معضل روبه رو هستند، از این رو باید نظارت و برخورد در این مناطق با جدیت بیشتری دنبال شود.

حبیبی بر ضرورت ثبت و بارگذاری پرونده های تخلف در سامانه پنجره واحد زمین و معرفی شبکه های متخلف به پلیس و مراجع قضایی تأکید کرد و ادامه داد: تنها از طریق اقدام هماهنگ، نظارت هوشمند و برخورد قاطع می توان از گسترش این پدیده و آسیب های آن به بافت شهری و منابع طبیعی جلوگیری کرد.

وی برخورد به موقع در نطفه تخلفات را از مهم ترین راهکارهای کنترل ساخت وسازهای غیرمجاز دانست و تاکید کرد: اگر اقدامات غیرقانونی در همان مراحل اولیه شناسایی و متوقف نشوند، به سرعت به پروژه های گسترده و پرهزینه تبدیل خواهند شد و مقابله با آنها دشوارتر می شود.