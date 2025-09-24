بشتاش: احتمال دیدار کمیسیون همبستگی مجلس با عبدالله اوجالان در روزهای آینده

به گزارش کردپرس، مرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK)، اعلام کرد که در روزهای آینده احتمال دارد هیأتی از کمیسیون تازه‌تشکیل‌شده مجلس با عبدالله اوجالان دیدار کند. او تأکید کرد که تجربه‌های جهانی و نظر کارشناسان نشان داده است شنیدن دیدگاه‌های اوجالان در روند صلح و دموکراسی ضروری است.

در نشست کمیسیون زبان، فرهنگ و هنر حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) که در مرکز کنگره چاند در آمد (دیاربکر) برگزار شد، نمایندگان نهادهای زبانی و فرهنگی گرد هم آمدند تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارائه به «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» مجلس مطرح کنند.

ابتدا جمیله تورهالی، سخنگوی کمیسیون زبان، فرهنگ و هنر دم پارتی و وکیل دادگستری، هدف از این نشست را توضیح داد. سپس هوال دل بهار، دیگر سخنگوی مشترک کمیسیون، با اشاره به روندی که عبدالله اوجالان آغاز کرده بود، گفت بزرگ‌ترین مسئله در کردستان و ترکیه انکار زبان، فرهنگ و هویت کُردهاست. او تأکید کرد که برای ساختن جامعه‌ای دموکراتیک، به رسمیت شناختن زبان کُردی یک ضرورت است و افزود: «امروز اینجا گرد آمده‌ایم تا برای رسمی شدن زبان کُردی و لغو ممنوعیت‌ها بر زبان‌ها تلاش کنیم.»

در ادامه، مرال دانیش بشتاش، سخنگوی کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK)، به سخنرانی پرداخت و گفت پیشنهادها و دیدگاه‌های جمع‌آوری‌شده در قالب گزارشی به کمیسیون مجلس ارائه خواهد شد. او با انتقاد از ممانعت از سخنرانی «مادران صلح» در جلسات پیشین افزود: «زبان کُردی بدون قید و شرط باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. تاکنون ۱۱ نشست برگزار کرده‌ایم و همچنان در حال شنیدن پیشنهادها هستیم. نهادهای کُردی هنوز به‌طور کامل شنیده نشده‌اند و در هفته‌های آینده زبان‌شناسان و مؤسسات زبانی کُرد نیز به کمیسیون دعوت خواهند شد.»

بشتاش زبان مادری را «اولویت اساسی» این نشست ها دانست و گفت: «زندگی بدون زبان ممکن نیست. اگر زبانی در آموزش و ادبیات حضور نداشته باشد، رو به نابودی می‌رود. زبان کُردی بسیار غنی است و باید جایگاه قانونی پیدا کند. برای ما، به رسمیت شناختن زبان کُردی خط قرمز است. سال‌ها برای این موضوع مبارزه شده و هزاران نفر جان باخته‌اند. بنابراین نمی‌توان زبان را به سطح یک درس اختیاری در مدارس محدود کرد.»

او در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که آینده روند سیاسی بدون دیدار مستقیم کمیسیون مجلس با عبدالله اوجالان قابل تصور نیست: «ما تجربه‌های بسیاری از جهان بررسی کردیم و دیدگاه‌های دانشگاهیان را شنیدیم. همه بر این باورند که شنیدن نظر آقای اوجالان ضروری است. ما نیز معتقدیم که در روزهای آینده ممکن است هیأتی از کمیسیون با او دیدار کند. کنار گذاشتن اوجالان با روح و منطق این روند سازگار نیست.»

نشست پس از این سخنرانی‌ها به‌صورت غیرعلنی ادامه یافت.