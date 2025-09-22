تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه پس از خشکی ٩٨ درصدی آن!

به گزارش کردپرس، در حالیکه ناسا شهریور ماه ١٤٠٤ تصویری با عنوان محو شدن دریاچه ارومیه منتشر کرد و محرز شد چنین وضعیتی در دستکم ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته بیسابقه بوده و دریاچه به پایینترین تراز خود رسیده و سطح آب سدها نیز پایین آمده است، اما جلسه استانی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این جلسه بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات ملی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی برای ارائه راهکارهای علمی و پایدار تأکید کرد.
در این جلسه آخرین وضعیت تراز آبی دریاچه ارومیه و روند اجرای طرحهای انتقال آب، مدیریت منابع آبی و پروژههای ستاد احیا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه صرفهجویی مصرف آب در بخش کشاورزی و تکمیل پروژههای در دست اجرا ارائه و مقرر شد دستگاههای مرتبط زمانبندی مشخصی برای پیشبرد طرحها ارائه کنند.
دریاچه ارومیه اکنون زیر ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد در حالیکه در دهه ۷۰ شمسی، این دریاچه ۳۳ میلیارد متر مکعب آب داشت!
دکتر مهدی زارع، استاد تمام زمین شناسی در این خصوص این وضعیت نوشته بود: تصاویر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه در نیمه شهریور ۱۴۰۴ تکان دهنده است و سوال پیش می آید که در نتیجه این اتفاق باید منتظر چه باشیم؟
در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به بالاترین سطح آن در سال ۱۳۷۴ کاهش یافته است و کارشناسان پیش بینی کرده اند «دریاچه در حال مرگ» به واقعیت تبدیل شده و دشتی نمکی و بیحاصل را به جا گذاشته که سلامت و معیشت میلیونها نفر را تهدید میکند و تنها یک تالاب فصلی از نگین فیروزه ای ایران به جای بماند که به لطف بارش های موقتی و رهاسازی آب سدها شاید چند ماهی جان بگیرد/.
