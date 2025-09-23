به گزارش کردپرس، یوسف محمد درباره سهم اقلیم کردستان از درآمدهای مالی فدرال گفت: طبق قانون اداره دارایی فدرال، باید ابتدا به بخش درآمدهای استانها توجه شود و نه خود اقلیم.
وی در توضیح جزئیات افزود: «با استناد به ماده ۲۹ قانون اداره دارایی فدرال شماره ۶ مصوب سال ۲۰۱۹، میتوان به طور خلاصه نتایج زیر را استخراج کرد:
-
این ماده به سهم درآمدهای استانها (حتی استانهای داخل اقلیم) اشاره دارد و نه کل اقلیم.
-
از ۵۰٪ کل مالیاتها و عوارض فدرال که توسط ادارههای فدرال دریافت میشود، سهم استانها باید پرداخت شود.
-
با این حال، مالیاتها و عوارض گمرکی جدا شده و ۱۰۰٪ آن به خزانه فدرال بازمیگردد.
-
سهم استانها در درآمدهای حاصل از گمرک و پترو دلار باید طبق بودجه مشخص شود.
-
۱۰۰٪ درآمدهای داخلی که طبق قانون به استانها اختصاص یافته، باید پرداخت شود.
-
کل درآمدهای ویژه ادارههای شهری (مثل آب، فاضلاب و خدمات شهری) نیز باید به استانها اختصاص یافته و دوباره به همان ادارهها بازگردانده شود.»
به گفته یوسف محمد، این قوانین نشان میدهد که سهم استانها از درآمدهای فدرال شفاف مشخص شده و هیچ بخشی از درآمدهای فدرال به طور مستقیم به اقلیم تعلق نمیگیرد، بلکه از طریق سهم استانها توزیع میشود.
نظر شما