به گزارش کردپرس، یوسف محمد درباره سهم اقلیم کردستان از درآمدهای مالی فدرال گفت: طبق قانون اداره دارایی فدرال، باید ابتدا به بخش درآمدهای استان‌ها توجه شود و نه خود اقلیم.

وی در توضیح جزئیات افزود: «با استناد به ماده ۲۹ قانون اداره دارایی فدرال شماره ۶ مصوب سال ۲۰۱۹، می‌توان به طور خلاصه نتایج زیر را استخراج کرد:

این ماده به سهم درآمدهای استان‌ها (حتی استان‌های داخل اقلیم) اشاره دارد و نه کل اقلیم. از ۵۰٪ کل مالیات‌ها و عوارض فدرال که توسط اداره‌های فدرال دریافت می‌شود، سهم استان‌ها باید پرداخت شود. با این حال، مالیات‌ها و عوارض گمرکی جدا شده و ۱۰۰٪ آن به خزانه فدرال بازمی‌گردد. سهم استان‌ها در درآمدهای حاصل از گمرک و پترو دلار باید طبق بودجه مشخص شود. ۱۰۰٪ درآمدهای داخلی که طبق قانون به استان‌ها اختصاص یافته، باید پرداخت شود. کل درآمدهای ویژه اداره‌های شهری (مثل آب، فاضلاب و خدمات شهری) نیز باید به استان‌ها اختصاص یافته و دوباره به همان اداره‌ها بازگردانده شود.»

به گفته یوسف محمد، این قوانین نشان می‌دهد که سهم استان‌ها از درآمدهای فدرال شفاف مشخص شده و هیچ بخشی از درآمدهای فدرال به طور مستقیم به اقلیم تعلق نمی‌گیرد، بلکه از طریق سهم استان‌ها توزیع می‌شود.