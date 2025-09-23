۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۲

رئیس سابق پارلمان کردستان:

سهم اقلیم کردستان از درآمدهای فدرال از طریق استان‌ها مشخص می‌شود

سهم اقلیم کردستان از درآمدهای فدرال از طریق استان‌ها مشخص می‌شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یوسف محمد رئیس سابق پارلمان اقلیم کردستان تأکید کرد که طبق قانون اداره دارایی فدرال، سهم اقلیم کردستان از درآمدهای مالی فدرال از طریق استان‌ها و نه به طور مستقیم تعیین می‌شود.

به گزارش کردپرس، یوسف محمد درباره سهم اقلیم کردستان از درآمدهای مالی فدرال گفت: طبق قانون اداره دارایی فدرال، باید ابتدا به بخش درآمدهای استان‌ها توجه شود و نه خود اقلیم.

وی در توضیح جزئیات افزود: «با استناد به ماده ۲۹ قانون اداره دارایی فدرال شماره ۶ مصوب سال ۲۰۱۹، می‌توان به طور خلاصه نتایج زیر را استخراج کرد:

  1. این ماده به سهم درآمدهای استان‌ها (حتی استان‌های داخل اقلیم) اشاره دارد و نه کل اقلیم.

  2. از ۵۰٪ کل مالیات‌ها و عوارض فدرال که توسط اداره‌های فدرال دریافت می‌شود، سهم استان‌ها باید پرداخت شود.

  3. با این حال، مالیات‌ها و عوارض گمرکی جدا شده و ۱۰۰٪ آن به خزانه فدرال بازمی‌گردد.

  4. سهم استان‌ها در درآمدهای حاصل از گمرک و پترو دلار باید طبق بودجه مشخص شود.

  5. ۱۰۰٪ درآمدهای داخلی که طبق قانون به استان‌ها اختصاص یافته، باید پرداخت شود.

  6. کل درآمدهای ویژه اداره‌های شهری (مثل آب، فاضلاب و خدمات شهری) نیز باید به استان‌ها اختصاص یافته و دوباره به همان اداره‌ها بازگردانده شود.»

به گفته یوسف محمد، این قوانین نشان می‌دهد که سهم استان‌ها از درآمدهای فدرال شفاف مشخص شده و هیچ بخشی از درآمدهای فدرال به طور مستقیم به اقلیم تعلق نمی‌گیرد، بلکه از طریق سهم استان‌ها توزیع می‌شود.

کد خبر 2788923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha