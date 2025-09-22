سرخط خبرهای31شهریور خبرگزاری کردپرس

رفیق همبند اوجالان به مجلس می رود
کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» مجلس ترکیه تصمیم گرفت ویسی آکتاش، یکی از چهرههای جنجالی و رفیق سابق عبدالله اوجالان که سالها در زندان بوده را برای بیان دیدگاههایش دعوت کند. این تصمیم در راستای دعوت از شخصیتها و نهادهای مختلف برای شنیدن نظرات آنها اتخاذ شده است. در فهرست پیشنهادی حزب دموکراتیک خلقها (دمپارتی) که شامل نهادهای حقوق بشری، گروههای زنان، سازمانهای محیط زیستی و چهرههای دانشگاهی است نام آکتاش نیز به چشم میخورد.
آکتاش که به اتهام مدیریت در PKK زندانی بود، اخیراً از زندان آزاد شده است و دعوت از او به کمیسیون، جنجالیترین بخش این فهرست بوده است.
تشکیل واحد پهپادی توسط نیروهای کرد سوریه برای مقابله با حملات ترکیه
یگانهای مدافع خلق در شمالشرق سوریه یک واحد جدید پهپادی ایجاد کردهاند که برای نخستین بار در دسامبر گذشته به کار گرفته شد و در متوقف کردن پیشروی نیروهای تحت حمایت ترکیه در نزدیکی سد تشرین نقش مهمی ایفا کرد. این پهپادها با همکاری ائتلاف به رهبری آمریکا توسعه یافتهاند و بخش کلیدی استراتژی دفاعی کردها در برابر حملات ترکیه هستند. خلیل قهرمان، فرمانده کردها، از نگرانیهای خود درباره تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از سوریه و آینده حضور آمریکا در منطقه خبر داد. با این حال، او تأکید کرد که نیروهای کرد آمادهاند به تنهایی از سد دفاع کنند و تاکتیکهای جدیدی نیز برای مقابله با نیروهای تحت حمایت ترکیه توسعه دادهاند.
طرح ترکیه برای پاکسازی نژادی کردها در شمال سوریه
دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که دستگاه اطلاعاتی ترکیه در تلاش است با خرید املاک و زمینهای کشاورزی در منطقه رأسالعین (سری کانی) و روستاهای اطراف آن در شمال الحسکه، مانع بازگشت آوارگان به خانههایشان شود و با تغییر بافت جمعیتی این منطقه تحت کنترل خود، حضور گروههای وابسته به ترکیه را تثبیت کند. اطلاعات ترکیه از شهرداران محلی خواسته تا این معاملات را تسهیل و رسمی کنند. این اقدامات به منظور جلوگیری از اثبات مالکیت آوارگانی که قصد بازگشت دارند، انجام میشود.
نظر شما