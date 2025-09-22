تراز تجاری مثبت با رشد چشمگیر صادرات و پتانسیل بالای بازارچه های مرزی

به گزارش کرد پرس، عملکرد صادراتی استان ترکیبی از صادرات مستقیم، صادرات از طریق سایر گمرکات و خروج موقت کالا را شامل می شود؛ صادرات مستقیم با ۵۱۴ هزار تن کالا و ارزش ۳۹۴ میلیون دلار، نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی در ارزش و ۸ درصدی در وزن داشته است.

صادرات از سایر گمرکات نیز با افت ۱۱ درصدی در ارزش و ۱۹ درصدی در وزن همراه بوده و به ۱۰۶ میلیون دلار رسیده است و در مقابل، خروج موقت رشد قابل توجهی داشته و با ثبت ۳۱۲ میلیون دلار، افزایشی بیش از ۱۸۰ درصدی را تجربه کرده است.

مجموع این سه بخش، صادرات و خروج موقت استان را به ۷۰۲ میلیون دلار رسانده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۴۹ درصدی را رقم زده است؛ تحقق ۷۳ درصدی هدف گذاری صادراتی سالانه در همین پنج ماه، بیانگر ظرفیت بالای استان در رسیدن به هدف یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلاری تا پایان سال است.

وضعیت واردات

واردات استان نیز در این دوره افزایش یافته و ثبت سفارش ها با ۶۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۸ میلیون دلار، رشدی بیش از ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

واردات از بازارچه های مرزی با رقم ۵.۶ میلیون دلار و ورود موقت با ۱۷ میلیون دلار، در مجموع واردات استان را به حدود ۳۱۰ میلیون دلار رسانده است و این رقم گرچه نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما همچنان فاصله معناداری با صادرات دارد که عامل اصلی تراز تجاری مثبت استان است.

بازارچه ها و مبادلات غیررسمی

بازارچه های غیررسمی همچون سیرانبند بانه، خانم شیخان مریوان و مله خورد سروآباد نیز نقش فعالی در مبادلات ایفا کرده و ۸.۹ میلیون دلار مبادله را به ثبت رسانده اند.

علاوه بر این، مرزنشینان از تخفیف های سود بازرگانی به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال بهره مند شده اند که نشان دهنده نقش حمایتی دولت در پایداری معیشت مرزنشینان است.

ترکیب کالاهای صادراتی

اقلام صادراتی کردستان تنوع بالایی دارد و شامل محصولات خوراکی، صنعتی، معدنی، دانه های روغنی، دام و فرآورده های دامی، شمش طلا و آلومینیوم، پلاستیک و قطعات صنعتی می شود.

این تنوع کالایی از یکسو ریسک وابستگی به یک بخش خاص را کاهش می دهد و از سوی دیگر ظرفیت توسعه صادرات در حوزه های مختلف را نشان می دهد.

با وجود کاهش نسبی در بخشی از صادرات مستقیم و واردات موقت، استان کردستان توانسته تراز تجاری مثبت خود را حفظ کند و حتی در حوزه صادرات و خروج موقت رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد و این افزایش مبادلات از طریق خروج موقت و تحقق بالای اهداف صادراتی، نشان می دهد که زیرساخت های مرزی استان می توانند نقش پررنگ تری در تجارت منطقه ای ایفا کنند.

در صورت تداوم حمایت از صادرکنندگان، توسعه بازارچه های مرزی و بهبود زیرساخت های حمل ونقل و گمرکی، دستیابی به هدف گذاری یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلاری صادرات تا پایان سال محتمل خواهد بود.