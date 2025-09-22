به گزارش کردپرس، حمید محبوبی با اشاره به حادثه رانندگی در گردنه قوشچی اظهار کرد: ساعت ۱۹:۳۱ عصر روز یکشنبه گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره ای ۱۵ خودرو با یکدیگر در محور ارومیه به سلماس بر اثر مه و لغزندگی جاده، اعلام شد.

او ادامه داد: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۱۷ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

گفتنی است؛ جاده ارومیه - سلماس که ۸۵ کیلومتر مسافت دارد، یکی از پرترددترین و و تصادف ترین جاده های آذربایجان غربی به شمار می رود. گردنه قوشچی در این مسیر هم به گردنه مرگ معروف است به نحوی که تنها طی دو هفته ٢٠ نفر در این گردنه طی سال های قبل جان باخته بودند و آمار تصادفات منجر به مرگ در این گردنه بالا است/.