تشکیل واحد پهپادی توسط نیروهای کرد سوریه برای مقابله با حملات ترکیه

به گزارش کردپرس، خلیل قهرمان، فرمانده نیروهای کرد در شمالشرق سوریه، از ایجاد یک واحد تازه پهپادی خبر داد که نخستین بار در دسامبر به کار گرفته شد و توانست پیشروی گروههای تحت حمایت ترکیه در نزدیکی سد تشرین را متوقف کند. او تأکید کرد که این پهپادها با همکاری ائتلاف به رهبری آمریکا توسعه یافته و اکنون بخش مهمی از استراتژی دفاعی کردها در برابر حملات ترکیه هستند.
«آخرین حمله ترکیه علیه ما یک هفته پیش بود. توپخانه ترکیه مواضعما را هدف قرار داد.» این را خلیل قهرمان، فرمانده میدانی نیروهای کرد در نزدیکی سد تشرین به رویترز گفت. در هفتههای اخیر نیز تبادل آتش در منطقه ادامه یافته و برای نخستین بار در ماههای گذشته، جنگندههای ترکیه اطراف این سد را بمباران کردند.
قهرمان که جنگجویی کارکشته و چهرهای خسته از سالها نبرد است، همچنان از عقبنشینی تحمیلی در برابر گروههای تحت حمایت ترکیه دلخور است. او همچنین نگرانی عمیقی از تصمیم ایالات متحده برای خروج نیروهایش از شمالشرق سوریه دارد؛ نیروهایی که بیش از یک دهه در کنار کردها علیه داعش جنگیدند. خبرنگاران رویترز در مسیر گزارش خود، دو پایگاه خالیشده آمریکا را نیز مشاهده کردند.
پایگاه نظامی تل بیدار در نزدیکی حسکه از جمله مراکزی است که اخیراً توسط آمریکاییها تخلیه شده است. این موضوع به نگرانی کردها درباره آینده حضور آمریکا در منطقه دامن زده است.
با این حال، قهرمان میگوید نیروهایش آمادهاند به تنهایی از سد دفاع کنند. خلیل گفت: «ما در جنگ با داعش تجربه اندوختیم و اکنون در نبرد با این گروههای تحت حمایت ترکیه تجربه بیشتری پیدا میکنیم. تاکتیکهای تازهای توسعه دادهایم.»
بخش مهم این تاکتیکها، ایجاد یک واحد جدید پهپادی است. به گفته قهرمان و دو فرمانده دیگر، این پهپادها نخستین بار در دسامبر وارد عمل شدند و نقشی حیاتی در توقف پیشروی نیروهای تحت حمایت ترکیه داشتند. او همچنین فاش کرد که این ناوگان پهپادی با همکاری ائتلاف به رهبری آمریکا توسعه یافته است.
در عین حال، نیروهای کرد همچنان به روشهای سنتی دفاعی نیز تکیه دارند. صدای کلنگ و بیل در تپههای اطراف سد تشرین شنیده میشود؛ جایی که کارگران در حال حفر شبکهای تازه از تونلها برای تقویت خطوط دفاعی هستند.
